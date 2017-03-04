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Kültür-Sanat

Reis: Biyografi mi propaganda mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatından bir kesit anlatan Reis filmi bugün vizyona girdi

04 Mart 2017 01:27

Selin Girit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatından bir kesit anlatan Reis filmi bugün vizyona girdi. Film, Erdoğan'ın çocukluğundan belediye başkanlığına ve cezaevine gönderilmesine kadar olan süreyi ele alıyor.

Filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetişkinlik dönemini oyuncu Reha Beyoğlu canlandırıyor. Filmin vizyona girmesi öncesinde BBC Türkçe'ye konuşan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı'na sevgisini ve hayranlığını gizlemiyor.

Beyoğlu, "Ben Tayyip Erdoğan'ı seven bir insanım. Benim sevdiğim bir lider. O yüzden en iyisini oynamak zorundaydım," diyor ve şöyle devam ediyor:

"Tayyip Erdoğan'ı oynamak mükemmel bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bir numaralı insanı oynuyorsunuz. Ama çok sorumluluk isteyen bir rol."

Beyoğlu, filmin çekimi için Cumhurbaşkanı'ndan izin alınmadığını savunuyor. Ancak "Cumhurbaşkanımızı yanlış yansıtan, gerçeğin dışında bir şey olsaydı, mutlaka müsaade etmezdi yayımlanmasına," diye de ekliyor.

Reis, bir siyasi liderin hayatına dair kendisi henüz hayattayken çekilen ender filmlerden.

Özellikle Türkiye'nin referanduma gitmesine birkaç hafta kala vizyona girmesi ve Erdoğan'a dair eleştirilere yer vermemesi nedeniyle de kimi kesimler tarafından "bir propaganda filmi" olarak nitelendiriliyor.

Reha Beyoğlu, bu eleştirilere şöyle yanıt veriyor:

"Bu film Cumhurbaşkanımızın veya sevenlerinin hoşuna gitsin, daha çok propaganda olsun diye yapılan bir film değil. Cumhurbaşkanımıza dair bir eleştiri bulamıyorsunuz ki. Araştırın, bulursanız, siz bir film yapın."

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