Reina'ya gidemiyorsanız albümüyle eğlenin

T24- İstanbul gece hayatının fitilini ateşleyen tüm şarkılar, mekanların duvarlarını aşarak ülke sathına yayılıyor. Yani 'Reina', 'Lucca', 'Blackk', 'Anjelique' ve 'Les Ottomans 29' gibi gece kulüplerine gidemeyenler; kulüplerin yayınladıkları albümleri alarak, mekanların müziklerini, bir nevi ambiyansını da evlerine taşıyorlar.

EV PARTİLERİNİN GÖZDESİ



Birbiri ardına yayınlanan 'Reina İstanbul', 'Sounds of Anjelique', 'Lucca Take Away' gibi müzik albümü serileri sadece bu mekanların müdavimleri tarafından değil, dans müziği severler tarafından da epey rağbet görüyor. Müzik marketlerin raflarında en çok dikkat çeken bu albümler, aynı zamanda ev partilerinin en gözde müziklerini oluşturuyor. Albümler iki plak şirketi tarafından yayınlanıyor. Zaten projenin mimarları da bu iki şirketin yapımcıları olan NR1 Müzikten Ömer Karacan ve Yeni Dünya Müzik'ten Suat Ateşdağlı... Yaptığımız araştırmalara göre, en popüler albüm, Reina'ya ait. Gözde eğlence mekanı Reina'nın bu kadar ünlü olmasında yemeklerinin ve manzarasının akabinde müziklerinin de katkısı tartışılmaz. Reina'nın müzikleri mekanın müzik direktörü DJ Suat Ateşdağlı tarafından derleniyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yaz sezonunda yayınladıkları 'Reina İstanbul' serisinin içeriği de öyle. DJ Ateşdağlı, iki albümün de büyük ilgi gördüğünü söylüyor. 'Reina İstanbul 1' yayınlandıktan sonra üç hafta üst üste müzik listelerinde birinciliği korumayı başarmış.