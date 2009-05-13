Reina'ya Ergenekon baskını ve gözaltı

Ergenekon soruşturması kapmasında evinde mühimmat bulunduğu iddia edilen Reina’nın güvenlik müdürü eski SAT komandosu Ergin Geldikaya gözaltına alındı. Reina’da arama yapıldı.



Terörle Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, saat 20.00 sıralarında Reina'nın güvenlik müdürü Geldikaya'nın gözaltına alınmasının ardından, saat 22.00 sıralarında Kuruçeşme’de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya geldi.



"Yunuslar" olarak bilinen motosikletli polis timlerinin mekan dışında güvenlik önlemi alırken, diğer ekipler Reina’da arama yaptı. Aramanın Geldikaya ile ilgili olarak yapıldığı bildirildi.



Bu arada, Geldikaya’nın Üsküdar'daki bir evinde de polis tarafından arama yapıldığı kaydedildi.



Eğlence merkezinde akşam saatlerinde başlatılan arama çalışması gece yarısından sonra tamamlandı. Polis ekipleri, bir çuval dolusu evraka incelenmek üzere el koyarak Reina'dan ayrıldı.



Ergenekon sanığı açlık grevinde



Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Ümit Sayın, cezaevinde açlık grevine başladı.

Sayın, sağlık sorunlarını, delil yetersizliğini ve 85 yaşındaki annesini son bir kez görmek istediğini gerekçe göstererek defalarca tahliye talebinde bulunmuştu.

Sayın'ın annesi birkaç ay önce hayatını kaybetti. Haberi yeni alan Ümit Sayın, açlık grevine başladı.



