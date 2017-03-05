Yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının ardından kapılarını kapatan Reina’ya Boğaz hattında yeni yer aranıyor. Uygun mekân bulunduğu takdirde Reina, yaz başı görkemli bir açılışla yeniden eğlence hayatındaki yerini alacak.

İşletmeci Ali Ünal, Reina’nın aynı yerinde açılmayacağını açıklamıştı. Habertürk'ten Serkan Öztürk'ün haberine göre yılbaşı gecesi yaşanan hain terör saldırısı sonrası kapılarını kapatan Reina’ya Boğaz hattında yeni yer aranıyor.

Rakibi Sortie’nin yerine talip olan ancak mülk sahibinden ret yanıtı alan dünyaca ünlü kulübün patronu Mehmet Koçarslan, arayışına devam ediyor. Uygun mekân bulunduğu takdirde Reina, yaz başı görkemli bir açılışla yeniden eğlence hayatındaki yerini alacak.