Reina'nın sahibi: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Terör saldırısına uğrayan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan"Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. Göz göre göre bu saldırımeydana geldi' sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını belirterek, "Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

Hürriyet'ten Toygun Attila'nın haberi şöyle:

İstanbul Ortaköy'deki ünlü gece klubü Reina'ya düzenlenen, terör saldırısının ardından ilk aradığım isim eğlence mekânının sahibi Mehmet Koçarslan oldu. Koçarslan, telefonu gözyaşına boğulmuş bir şekilde hıçkırıklarla açtı. Geçmiş olsun dileklerimden sonra, kendisine olayın bir terör saldırısı mı yoksa münferit bir olay mı olduğunu sordum.

Henüz saldırının ardından dakikalar geçmişti, olayın boyutu medya mensupları tarafından bilinmiyordu. Mehmet Koçaraslan'ın ağzından çıkan ilk söz 'Offfffffffffffff' oldu. Ağlıyordu. 'Kaleşinkoflarla girmişler içeri şerefsizler. Onlarca adanın etrafından offf' dedi. 'İçeri giren şerefsizler Kalenikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda denizden dahil güvenlik önlemleri alındı. Göz göre göre bu saldırı meydana geldi' dedi.

Mehmet Koçarlaslan'ın bu sözlerinin Hürriyet internet sitesinde yayınlanmasının ardından ise bu sözler bir takım çevreler tarafından, 'Amerikan istihbaratınının işletme sahibi Mehmet Koçarslan'a bilgi verdiği şeklinde yorumladı, Koçarlaslan hedef tahtasına oturtuldu.

"Sözlerim yanlış anlaşıldı"

Sabah saatlerinde tekrar telefonla konuştuğumuz Mehmet Koçarslan, bir yandan gece işletmesinde meydana gelen hain terör saldırısının acısını yaşıyor bir yandan da sözlerinin anlamının dışında paylaşıldığını söylüyordu. Mehmet Koçarslan şunları söyledi: 'İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış. Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim'de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir. 17 Aralık'tan beri Beşiktaş'tan Bebek istikametine kadar İstanbul polisi 3 ayrı noktada kontrol noktası oluşturmuştu. Polis arkadaşlar yağmurda, çamurda görev yapıyor, aramalar gerçekleştiriyordu. Hatta dün bu kontrol noktaları 4'e çıkartılmış. Benim çalışanlarım bile işyerine bu aramalardan geçerek gelmişler. Bütün bu önlemlere rağmen hain saldırı gerçekleşti' dedi.