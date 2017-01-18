T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina'nın sahibi Koçarslan: Personel çalışmak istemiyor, psikolog desteği alıyorlar

"Çoğunluk, 'Teröre inat açalım, kapatırsak teslim oluruz' diyor"

18 Ocak 2017 12:00

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle kapalı olan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan, Reina'nın teröre inat yeniden açılması yönünde çok sayıda mesaj aldıklarını söyledi.

Personelin çalışmak istemediğini ve psikolog desteği aldıklarını ifade eden Koçarslan, "İşletme ortağımla, 70'e yakın çalışma arkadaşımı toplayıp karar vereceğiz. Çoğunluk, 'Teröre inat açalım. Kapatırsak teslim oluruz' diyor. Türkiye'nin birliğine, dirliğine dinamit koymaya çalışan alçaklara inat bu mekânların yaşaması lazım" dedi.

Mehmet Koçarslan'ın Sabah gazetesine verdiği demeç Şöyle:

*Suada Clup'teydim. Güvenlik müdürü "Reina'yı tarıyorlar" dedi. O an yaşamın bittiğini düşündüm. Yayımlanan birçok bilgi yanlış ve çarpıtma. ABD bana asla istihbarat vermedi.

*İblis daha önce keşif yapmadı. İçeride 7.5 dakika kaldı. Bir barmen, saldırıdan 10 gün önce "Reina'nın üzerinde bir drone dolaştı" dedi. Emniyet'e bildirdik. İfadesi alındı. Kapıda 4 polis görevliydi. Olay anında 3'ü kapıda yokmuş. O gece Reina'da 22 özel güvenlik çalıştı.

*Personel çalışmak istemiyor. Psikolog desteği alıyorlar. İşletme ortağımla, 70'e yakın çalışma arkadaşımı toplayıp karar vereceğiz. Çoğunluk, "Teröre inat açalım. Kapatırsak teslim oluruz" diyor. Türkiye'nin birliğine, dirliğine dinamit koymaya çalışan alçaklara inat bu mekânların yaşaması lazım.

*Çok ünlü yabancılar, "Açın, ilk gün orada olacağız. Sizi ve Türkiye'yi asla yalnız bırakmayacağız" diyor. Bu duruş insanlığın teröre yenilmediğinin, yenilmeyeceğinin duruşu.

*Yaralılara ve şehit ailelerine hukuki destek vereceğiz. Hiçbir ailenin bizden maddi talebi olmadı. Şehit aileleri, evlatlarının son anlarını görmek için bizden yardım istiyor. Bunun için çalışıyoruz.

Reina saldırısının başladığı an içeriden böyle görüntülenmişti:

ETİKETLER

ReinasaldırıterörMehmet Koçaslanaçılacak mıkapalımesajsahibipsikolog

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24