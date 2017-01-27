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Reina'nın ortağı: Dünyanın her yerine cenaze yolladık, devlet aramadı; bu markayı "Yaşatın" diyen de olmadı!

"Orada ölen insanlar gözümün önünde duruyor, nasıl müzik çaldırırım?"

27 Ocak 2017 10:42

Reina'nın ortağı Ali Ünal, yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısından sonra mekanın tekrar açılıp açılmayacağına dair açıklamalarda bulundu. "Caniler yüzünden dünyanın her yerine cenaze yolladık. O kadar insanın öldüğü yerde eğlence satmak istemiyorum" diyen Ünal, "Dünyanın en büyük markalarından biri Reina. Bu markayı yaratmışız, evet bu markanın yaşaması lazım ama bize ‘Yaşatın’ diyen de olmadı. Evet Turizm Bakanlığı’ndan bile arayan olmadı" ifadelerini kullandı.

Ali Ünal'ın Habertürk'ten Esin Övet'e verdiği söyleşi şöyle:

Herkesin merak ettiği ve konuştuğu konu şu: Reina açılacak mı?

O kadar insanın öldüğü yerde eğlence satmak istemiyorum. Orada tekrar müzik çalıp insanları ağırlayamam. Caniler yüzünden dünyanın her yerine cenaze yolladık.

Bir o kadar da yaralı var. Dünyanın en büyük markalarından biri Reina. Bu markayı yaratmışız, evet bu markanın yaşaması lazım ama bize ‘Yaşatın’ diyen de olmadı.

Kimi kastediyorsun, devlet büyükleri mi? Turizm bakanı mı?

Mehmet Koçarslan’ı arayan oldu mu bilmiyorum ama beni arayan olmadı. Evet Turizm Bakanlığı’ndan bile arayan olmadı.

Peki sizin şahsi fikriniz nedir?

Neticede ben kapıdaydım. Ateş açıldı. Düştüğümü görünce öldüğümü düşündü. Ben orada arkadaşlarımı ve müşterilerimi kaybettim. Ben o metrekarede o işi yapamam. Mehmet Koçarslan yapar mı yapamaz mı bilemem.

Peki tamamen bırakacak mısın bu işleri?

Hayır, mecburen yapacağım. Bu işi yapıyorum, bu işten anlıyorum. Bu işten para kazanıyorum. Yiyecek içecek sektörü ile ilgili her şeyi yapıyorum. Düğün-davet yapıyorum. Büfe de işletebilirim. Ama Reina’yı o arazide yapmak istemiyorum.

Doktordan yardım alıyor musun?

Uyuyamıyorum ama her zaman ilaca karşı bir insanım. Doktorun vereceği ilaçlar belli. Bir şekilde üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Ailem ve sorumlu olduğum insanlar var. Gözümün içine bakan yüzlerce personelim var. Ailem dışında bakmam gereken insanlar var.

Mekânın içi ne durumda?

Açıyorum desem bu akşam açarım. Bu konuda bir sorun yok. Sorun bizim ruh halimizde ve psikolojimizde. Orada ölen insanlar gözümün önünde duruyor. Orada nasıl müzik çaldırırım?

 O geceden birkaç görüntü yayıldı ve herkes hâlâ o görüntüleri konuşuyor.

Ben ne tek kare fotoğraf çektim ne de çekilmesine izin verdim. Tek aldığım görüntü üzerime ateş açıldığı anın görüntüsü. Onu da kendim için aldım. Sürekli bakıyorum.

Esin yaşadığıma sevinemiyorum, o kadar ağır bir şey ki. Bir tek oğlum için seviniyorum yaşadığıma, çocuğum babasız büyümesin. Tadım yok. Yediğim içtiğim de belli değil. Şu an sadece nefes alıyorum. 

Peki Reina başka yere açılır mı?

Başka yerde belki ama o metrekarede Reina açılmayacak. Açılsa bile içinde ben olmayacağım. Maddiyatı geçtim artık bu başka bir durum. 

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Ali Ünalyılbaşı gecesiTurizm Bakanlığı

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