Reina saldırısı ile ilgili 11 yabancı uyruklu kişi tutuklandı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı kişiler ve IŞİD’e yönelik İzmir'de yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında halen 10 kişinin sorgusu da sürüyor.

Reina saldırısı ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi. Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Operasyon

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele geçirilmişti.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, IŞİD’in Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.