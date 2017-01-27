T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina saldırısı ile ilgili 11 yabancı uyruklu kişi tutuklandı

İzmir'deki operasyon kapsamında özaltına alınan ve IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kişi tutuklandı

27 Ocak 2017 03:14

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı kişiler ve IŞİD’e yönelik İzmir'de yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan yabancı uyruklu 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında halen 10 kişinin sorgusu da sürüyor.

Reina saldırısı ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de  başlatılan operasyonda gözaltına alınan ve IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21  şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele  Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü  soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri  sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin  desteğiyle 4 Ocak'ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden 11'inin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

 

Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte  Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör  saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi. Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 şüphelinin  sorgusu ise sürüyor.

 

Operasyon

 

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla  bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir'de başlatılan  operasyonda, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova  ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına  alınmıştı.

Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramada, keskin nişancı ve gece  görüş dürbünü, palaska, sırt çantası, GPS cihazı ile bazı askeri malzemeler ele  geçirilmişti.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir  Masharipov ile Konya'daki hücre evinde birlikte kaldıkları, IŞİD’in Suriye'deki yöneticilerinin talimatlandırdığı İstanbul'daki örgüt üyelerinin  yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği belirlenmişti.

 

ETİKETLER

reinasaldırıterörgözaltışüpheliyabancı uyrukluizmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24