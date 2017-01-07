"Reina'daki terörist kaçırıldı mı, yoksa öldürüldü mü?"

Reina'da 39 kişiyi öldüren ve saldırıyı gerçekleştirdiği 1 Ocak'tan beri aranan teröristün nerede olduğuyla ilgili ihtimalleri değerlendiren Milliyet yazarı Tunca Bengin, "Eğer bu teröristi bir gizli servis kullandıysa 'Git kendini patlat' yerine 'Biz seni koruyacağız' deyip cesaretlendirmiş, sonra da kaçırıp kafasına sıkarak infaz etmiş olabilir" dedi. Bengin, yazısında "Ülke dışına kaçırılmış olabilir mi? Mümkün. Bu tür katiller bir iş için yetiştirilip, kullanılmazlar. İnfaz edilirse bunun gibi eylem yapacak adam bulamazlar" görüşünü dile getirdi. Tunca Bengin "Peki, sağ olarak yakalanabilir mi? O da mümkün. Eğer istihbarat örgütleri bunun yakalanmasını istiyorsa ve kendileri bir senaryo dahilinde bu teröristin anlatmasını istediklerini ona inandırarak yaşatmışlarsa gönderirler, o da onu anlatır" dedi.

Tunca Bengin'in Milliyet'teki yazısı şöyle:

Reina’da 39 kişiyi katleden terörist hâlâ bulunamadı. Gelinen nokta itibarıyla bilinenler DAEŞ’li katilin kaldığı yerler, adım adım katliam rotası ve görüntüleri ile Doğu Türkistanlı Uygur Türk’ü olabileceği... Dahası, katliamda birden fazla saldırgan olduğu iddiaları ya da ikinci eylem hücresi kuşkusu. Ve tüm bunlarla bağlantılı olarak polise gelen binlerce ihbar ile aralıksız süren operasyonlar... Yani teröristin uyruğundan, eldeki seri numarası silinmiş Kalaşnikof’a kadar (DAEŞ niye silecekse) olayın daha da karmaşıklaşması için gereken ne varsa her şey mevcut. Dolayısıyla da katliamın sorumlusu olarak görüntüde taşeron DAEŞ var ama asıl adres açık. Bu durumda da akla gelen olasılıklar şunlar:

Davranışı, çok iyi silah kullanması, soğukkanlılığıyla tam bir profesyonel olduğu anlaşılan terörist öldürülmüş olabilir mi? Mümkün. Eğer bu teröristi bir gizli servis kullandıysa “Git kendini patlat” yerine “Biz seni koruyacağız” deyip cesaretlendirmiş, sonra da kaçırıp kafasına sıkarak infaz etmiş olabilir. Şu ana kadar bulunamaması da buna bağlanabilir...

Ülke dışına kaçırılmış olabilir mi? Mümkün. Bu tür katiller bir iş için yetiştirilip, kullanılmazlar. İnfaz edilirse bunun gibi eylem yapacak adam bulamazlar. Dolayısıyla da suikasttan sonra kaçırılmış ve başka bir projede kullanılmak üzere ülke dışına çıkarılmış olabilir.

Peki, sağ olarak yakalanabilir mi? O da mümkün. Eğer istihbarat örgütleri bunun yakalanmasını istiyorsa ve kendileri bir senaryo dahilinde bu teröristin anlatmasını istediklerini ona inandırarak yaşatmışlarsa gönderirler, o da onu anlatır. Tabii çatışma çıkıp vurulmazsa. Yani bu alçağın görünür bazı ilişkileri dışında gerçek bağlantılarının ortaya çıkartılması ya da varsa yeni bir saldırı planının önceden deşifre edilmesi gibi bir beklentinin gerçekleşmesi biraz zor. Kaldı ki terörist hangi gizli servisin elemanı olduğunu söylese ne değişecek, sadece “üst akıl” denilip geçilecek...

Açıkçası dememiz o ki; üç olasılığın da sonucu karanlık...