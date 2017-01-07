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Reina saldırısında öldürülen tek yumurta ikizlerini Adli Tıp bile ayıramadı!

Kayıtlara "1. İkiz" ve "2. İkiz" olarak geçtiler

07 Ocak 2017 15:15

Reina katliamında can veren Suudi kardeşler Ahmet Alfadul ve Mehmet Alfadul tek yumurta ikizi oldukları için DNA’dan da parmak izinden de birbirinden ayırt edilemedi.

Reina’daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi arasında Suudi Arabistanlı 23 yaşındaki ikiz kardeşler de vardı. Suudi Arabistan’da bilinen ve geniş bir aileye mensup Ahmet ve Mehmet Alfadul kardeşlerin neredeyse bütün hayatı birlikte geçti. Aynı okulda ‘bussines’ eğitimi alıp, aynı sporları yaptılar. Birlikte tatile gidiyor, aynı kıyafet veya kostümlerle fotoğraf çektiriyorlardı.. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Ahmet daha dışa dönüktü ve sosyal medyaya daha meraklıydı. Birlikte çektirdikleri fotoğraflar Ahmet’in hesabından paylaşılıyordu. Mehmet biraz daha ketum, kendi halindeydi. Birbirlerini tamamlıyorlardı. İki kardeşin bu karakter özelliklerini bilenler dışında fiziken birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı.

Hep beraberdiler

İki kardeş yılbaşı gecesi de ayrılmadı. Son planı da birlikte yaptılar. Cidde’den İstanbul’a geldiler. Paris’te yaşayan Faslı arkadaşları Süheyla Taki de İstanbul’daydı. Bir grup arkadaş buluştular. Hep birlikte Reina’ya gittiler. Yeni yılı, 2017’yi orada karşılayacaklardı.

Ayırt edilemediler

Reina’ya elinde otomatik silahla giren terörist ateş etmeye başladığında iki kardeş yan yanaydı. Onları kurşunlar da ayırmadı. Birlikte düştüler. Süheyla bacağından yaralanmıştı. Ahmet ve Mehmet’in durumu ise kötüydü. Orada can verdiler. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldılar. Suudi Arabistan elçiliğinden yetkililer geldi. Pasaportlar kontrol edildi. Ahmet ve Mehmet’in cesetleri morgtaydı. Ama hangisinin Ahmet, hangisinin Mehmet olduğu belirlenemedi. Zira tek yumurta ikizi oldukları için ne DNA’dan ne de parmak izinden ayırt etmek imkânsızdı. Her şeyleri aynıydı. Kayıtlara “1. İkiz” ve “2. İkiz” olarak geçtiler. Aileleri de onları öyle teslim aldı. İki kardeş doğdukları şehir Cidde’de yan yana toprağa verildiler.

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