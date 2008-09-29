T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Reina'da Rus tacizi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Reina'da, Katharine ve Mathalla adlı Rus turistlerin tacizi yüzünden olay çıktı

29 Eylül 2008 03:00

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Reina'da, Katharine ve Mathalla adlı Rus turistlerin tacizi yüzünden olay çıktı.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Reina’da  ilginç bir taciz olayı yaşandı. Katharina C. (25) ve Mathalla K. (27) adlı Rus turistler, eğlenmek için gece kulübüne geldi. Alkol alan iki arkadaş, müziğin de etkisiyle kendilerinden geçti. Rus turistler, dans pistinde yanlarında sevgili ve eşleri olan erkek müşterileri taciz etmeye başladı. Bu duruma kadın müşterilerin tepkisi sert oldu. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri Katharina C. ve Mathalla K.’yı dışarı çıkarmak istedi; ancak iki kafadar içki parası ödediklerini belirterek çıkmamak için direndi.

Tartışma üzerine Reina’ya gelen polis, Rus turistleri Emniyet’e götürdü. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan 2 arkadaş sağlık muayenesinin ardından Yabancılar Şubesi’ne sevk edildi. Katharina C. ve Mathalla K.’nin ülkelerinde avukatlık yaptığı belirlendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24