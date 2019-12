Reina'da Rus tacizi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Reina'da, Katharine ve Mathalla adlı Rus turistlerin tacizi yüzünden olay çıktı.



İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Reina’da ilginç bir taciz olayı yaşandı. Katharina C. (25) ve Mathalla K. (27) adlı Rus turistler, eğlenmek için gece kulübüne geldi. Alkol alan iki arkadaş, müziğin de etkisiyle kendilerinden geçti. Rus turistler, dans pistinde yanlarında sevgili ve eşleri olan erkek müşterileri taciz etmeye başladı. Bu duruma kadın müşterilerin tepkisi sert oldu. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri Katharina C. ve Mathalla K.’yı dışarı çıkarmak istedi; ancak iki kafadar içki parası ödediklerini belirterek çıkmamak için direndi.



Tartışma üzerine Reina’ya gelen polis, Rus turistleri Emniyet’e götürdü. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan 2 arkadaş sağlık muayenesinin ardından Yabancılar Şubesi’ne sevk edildi. Katharina C. ve Mathalla K.’nin ülkelerinde avukatlık yaptığı belirlendi.