Reina'da polis araması tamamlandı

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da polis ekipleri tarafından yapılan arama tamamlandı.



Terörle Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce eğlence merkezinde akşam saatlerinde başlatılan arama çalışması sona erdi.



"Yunuslar" olarak bilinen motosikletli polis timlerinin mekan dışında güvenlik önlemi aldığı arama çalışmasının ardından içerideki polis ekipleri, bir çuval dolusu evraka incelenmek üzere el koyarak Reina'dan ayrıldı.



"Ergenekon" soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen aramanın, eğlence merkezinin güvenlik biriminde görevli bir kişiyle ilgili olarak yürütüldüğü öğrenildi.



Bu arada, eğlence merkezindeki aramayla bağlantılı olarak Üsküdar'daki bir evde de polis tarafından arama yapıldığı kaydedildi.

