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BBC Türkçe

Reina'da hayatını kaybeden Kerim Akyıl'ın babasından ırkçı yorumlara tepki

Saldırıda yaşamını yitiren Kerim Akyıl, Çarşamba günü vatandaşı olduğu Belçika'da toprağa verilecek. Baba Ali Akyıl, oğlu hakkında Belçika'da sosyal medyada yer alan bazı ırkçı paylaşımlara tepki gösterdi, "Oğlum da ben de bu ülkenin bir parçasıyız. O yüz

03 Ocak 2017 21:38

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 39 kişiden biri olan Belçika vatandaşı Kerim Akyıl, Çarşamba günü Limburg eyaletindeki Houthalen kasabasında toprağa verilecek.

Baba Ali Akyıl bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının ardından Belçika'da sosyal medyada yapılan bazı ırkçı yorumlara tepki gösterdi.

Ali Akyıl, bu yorumları yapanların "zavallı ve ne yaptıklarını bilmeyen" kişiler olduklarını vurgulayarak, "Oğlum da ben de bu ülkenin bir parçasıyız. O yüzden oğlum buraya gömülecek" dedi.

Akyıl'ın cenazesi ailesi tarafından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Belçika'ya getirildi.

Akyıl Ailesi'nin yaşadığı Houthalen kasabasında da yüzlerce kişi Kerim Akyıl'ın anısına saygı nöbeti tutu. Evinin önünde Kerim Akyıl'ın fotoğrafının asıldığı ağacın altına yüzlerce mum yakılarak, çiçek bırakıldı.

Saygı nöbetine katılanlar da, Akyıl'ın ölümünün ardından sosyal medyada yapılan ırkçı yorumlara tepki gösterdi.

Belçika'da aşırı sağcılar tarafından Twitter ve Facebook üzerinde yapılan bazı yorumlarda, Kerim Akyıl'ın "Belçikalı olmadığı" savunulmuştu.

Yorumlarda, "Müslümanlar, Müslümanları öldürüyor ne güzel", "39 kişiden daha kurtulduk", "Belçika'da bir kara kafalı daha azaldı" gibi ifadeler yer almıştı.

Belçika'daki Türkiye kökenli kişi ve kuruluşlar da, sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı yorumlara ilişkin suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Akyıl, Çarşamba günü Houthalen'deki Yeşil Cami'de kılınacak cenaze namazından sonra aynı kasabada toprağa verilecek.

Babası ile birlikte Maasmechelen kentinde restoran işleten 21 yaşındaki Akyıl, yılbaşını kutlamak için Cuma günü kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'a gitmişti.

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