Reina saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen zanlı Kırgızistan'da yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilen Reina saldırısına karıştığı düşünülen bir zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.
Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.
İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Reina saldırısını terör örgütü IŞİD üstlenmişti. (AA)