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BBC Türkçe

'Reina saldırısının planlayıcısı Suriye'de öldürüldü'

Amerikan ordusu, Reina gece kulübüne yönelik saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen IŞİD militanı Abdurrahman Özbeki'nin, Suriye'de bir baskında öldürüldüğü açıkladı. Ordu yetkilisi, Özbeki'nin hava saldırısında değil, karadan düzenlenen bir baskında ö

22 Nisan 2017 15:26

ABD ordusu, yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne yönelik saldırının planlayıcısının Suriye'de öldürüldüğünü duyurdu.

Öldürülen kişinin kimliği, Özbekistan vatandaşı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanı Abdurrahman Özbeki olarak açıklandı.

Abdurrahman Özbeki'nin 6 Nisan'da Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentine bağlı Mayadin kasabasına yönelik düzenlenen "kara operasyonunda" öldürüldüğü açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sözcüsü Albay John Thomas yaptığı açıklamada, "Bir kara operasyonuydu. Bu konuda söyleyeceklerim sanırım bu kadar" dedi. Albay John Thomas, konuyla ilgili başka bilgi vermedi, ancak hava saldırısında öldürülmediğinin kesin olduğunu söyledi.

Abdurrahman Özbeki'nin örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi'ye çok yakın bir isim olduğu belirtiliyor.

Albay John Thomas, Özbeki'nin örgütün dış saldırıları planlayıcılarından ve yabancı militan ile para akışı sorumlularından biri olduğunu söyledi.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Özbeki'nin öldürüldüğünü doğrulayarak "Nerede olursanız olun sizi bulacağız" mesajı verdi.

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