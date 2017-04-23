"Reina saldırısının planlayıcısı IŞİD'liyi öldüren tim, daha önce de 'Usame' operasyonunu yapmıştı"

Suriye’nin Mayadin kentinde öldürüldüğü iddia edilen İstanbul’daki Reina saldırısının planlayıcılarından Özbek asıllı IŞİD militanı Abdurrahman Özbeki’ye yönelik operasyonu ABD Ortak Özel Operasyon Komutanlığı’ndan komandoların düzenlediği belirtildi. ABD’nin "gizli ordusu" olarak nitelenen JSOC timleri, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu da gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’ya yapılan saldırıyı planlayanlardan Özbek asıllı DEAŞ üyesi Abdurrahman Özbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’nin Deyrizor vilayetine bağlı Mayadin kentinde öldürdüklerini açıkladı. Özbeki’nin gerçek adı ise Gayratzon Uzimof.

"Bağdadi'ye çok yakındı"

Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, Özbeki’nin IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye yakın olduğunu, Bağdadi’yle çeşitli yollarla görüştüğünü, IŞİD'in yabancı ülkelerdeki terör saldırılarını planlamakta rol oynadığını ve yabancı savaşçıların mali kaynak hareketini sağladığını söyledi. Amerikalı albay, Özbeki’nin 6 Nisan’da öldürüldüğünü, bugüne kadar teyit için beklediklerini de sözlerine ekledi. Albay Thomas, “Onun yeni yıl gecesi İstanbul’daki saldırıyla açıkça bağı olduğunu tespit ettik” dedi.

Kara operayonuyla

Thomas, “Bu bir kara operasyonuydu. Sanırım bu konuyla ilgili söyleme niyetimiz olan her şey bu kadar” derken, Özbeki’nin hava saldırısıyla vurulmadığını açıklamış oldu. ABD’nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından Özbeki’nin öldürüldüğünü doğrularken, “Nerede olursanız olun sizi bulacağız” diye yazdı.

17 gün sonra yakalandı

Eğlence mekânı Reina’ya yılbaşı gecesi uzun namlulu silahla saldıran Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov, katliamdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt’ta yakalanmıştı.

Reina’daki katliamda 25’i yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 65 kişi de yaralanmıştı.

1980'de kurulan operasyon birim

Terör örgütü IŞİD üyesi Abdurrahman Özbeki’nin öldürüldüğü operasyonu ABD’nin Ortak Özel Operasyon Komutanlığı’ndan komandolar düzenledi. ABD son dönemde IŞİD liderlerine karşı bu grubu Irak ve Suriye’de yoğun kullanıyor. Ortak Özel Operasyon Komutanlığı, ABD’nin İran’da rehin alınan Amerikan elçilik personelinin kurtarılmasına yönelik operasyon başarısız olunca 1980 yılında kurulmuştu. Bu komutanlığa bağlı komandolar bugüne kadar Irak, Suriye, Pakistan, Libya, Cibuti, Somali ve Yemen’de operasyonlar düzenledi. JSOC’un en dikkat çeken operasyonu 2011’de El Kaide lideri Usame bin Ladin’in Pakistan’da öldürülmesiydi. JSOC, ABD’nin önceki başkanı Obama döneminde Suriye ve Irak’ta DEAŞ liderlerini izlemeleri, yakalamaları ve öldürmeleri için görevlendirilmişti.