Reina saldırısının görgü tanığı: Eşlerimizi denize attık

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısından sağ kurtulan Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni Hasan Khashoggi, saldırganın masaları kurşunladıktan sonra üst kata çıktığını ve bu sırada eşini denize attığını söyledi. Khashoggi, "Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık" diye konuştu.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre saldırıda Suudi ikizlerAhmed ve Muhammed el-Fadl kardeşler yaşamını yitirdi. Çalışmak için mekana giden ikizlerden Yunus Görmek hayatını kaybederken, kardeşi Emre Görmek’in mekânda olmaması nedeniyle hayatta kaldığı öğrenildi.

Faslı Nasma ve Nassima Raji adlı ikizlerin de saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Nasma saldırıda ayağına gelen kurşunla hafif, ikizi Nassima ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Aileleriyle Fas’ın Kazablanka şehrinde yaşayan ve yılbaşı kutlaması için İstanbul’a gelen ikizlerden ağır yaralı olan Nassima, terör saldırısından önce Reina’da yılbaşı kutlamalarını ve ikiziyle çektirdikleri İstanbul fotoğraflarını paylaşmıştı.

Nassima'nın durumu ağır

Kazablanka Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olan ve Şişli Etfal Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisi devam eden Nassima’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nasma ve Nassima’dan geriye, yılbaşının ilk dakikalarında mutlulukla dans ettikleri görüntüler kaldı