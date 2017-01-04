T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reina saldırısının görgü tanığı: Eşlerimizi denize attık

"Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık"

04 Ocak 2017 16:05

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina'daki terör saldırısından sağ kurtulan Suudi işadamı Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni Hasan Khashoggi, saldırganın masaları kurşunladıktan sonra üst kata çıktığını ve bu sırada eşini denize attığını söyledi.  Khashoggi, "Diğer Suudi arkadaşlar da eşlerini denize attı. 4 kadın, 1 erkek denizdeydi. Daha sonra onları kurtardık" diye konuştu.

Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre saldırıda Suudi ikizlerAhmed ve Muhammed el-Fadl kardeşler yaşamını yitirdi. Çalışmak için mekana giden ikizlerden Yunus Görmek hayatını kaybederken, kardeşi Emre Görmek’in mekânda olmaması nedeniyle hayatta kaldığı öğrenildi.

Faslı Nasma ve Nassima Raji adlı ikizlerin de saldırıda yaralandıkları ortaya çıktı. Nasma saldırıda ayağına gelen kurşunla hafif, ikizi Nassima ise kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Aileleriyle Fas’ın Kazablanka şehrinde yaşayan ve yılbaşı kutlaması için İstanbul’a gelen ikizlerden ağır yaralı olan Nassima, terör saldırısından önce Reina’da yılbaşı kutlamalarını ve ikiziyle çektirdikleri İstanbul fotoğraflarını paylaşmıştı.

 

Nassima'nın durumu ağır

 

Kazablanka Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olan ve Şişli Etfal Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi’nde tedavisi devam eden Nassima’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nasma ve Nassima’dan geriye, yılbaşının ilk dakikalarında mutlulukla dans ettikleri görüntüler kaldı

ETİKETLER

İstanbulReinaterör saldırısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24