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Reina saldırısının ardından doktorlar WhatsApp'tan organize olmuş: Çoğunun kafasına ateş edilmiş!

Saldırının ardından yaralıların büyük bölümü Şişli Etfal Hastanesi'ne getirilmişti

03 Ocak 2017 01:48

Ortaköy’de bulunan Reina’ya yönelik yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Yaralıların büyük kısmı olay yerine en yakın konumda olan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede görev yapan doktorlar yılbaşı demeden göreve geldi.

Medimagazin'de yer alan habere göre, olay sonrası whatsapp grubu üzerinden organize olan doktorlardan Dr. Mehmet Mihmanlı şu paylaşımı yaptı:

“2017 nin birinci günü ilk saatler. Saat 01.20. Alçak terör Noel baba kılığında geldi. Ben ve meslektaşlarım yine koştuk hastaneye. Verdiğim komut kısaydı. "Ben geliyorum hastaneye yakın olanlar gelsin". Hastaneye yakın Ve uzak demeden tüm arkadaşlarım geldi. İlk yaralılarla beraber Biz de hastaneye vardık. Can pazarından can kurtarmak için Sabaha kadar didindik. Çok adi çok kalleş çok namert kullanmışlar silahlarını. Vahşet ve katliamı kınıyorum. 

Geçmiş olsun Türkiye. Geçmiş olsun Milletimize.”

 

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