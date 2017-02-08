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BBC Türkçe

Reina saldırısında 9 tutuklama

İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltında olan 10 kişiden 9'u tutuklandı. Savcılık şüphelilerin, "benzer eylem p

08 Şubat 2017 23:51

Yılın ilk saatlerinde İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi oldukları iddiasıyla gözaltında olan 10 kişi bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedilmişti.

İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüphelilerden sorguları sonrası sadece biri serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişi, sınır dışı işlemleri için gözaltına alındığı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Saldırının zanlısı Abdulkadir Masharipov'un Emniyet'teki sorgusu ise halen sürüyor.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüttükleri ve "benzer eylem potansiyelleri" bulunduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre savcılık, tüm şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından; şüphelilerden Abdurrauf Sert'i ise ayrıca saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi nedeniyle 39 kez "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Abdurrauf Sert'in eylemin planlayıcılarından olduğu, örgütün, IŞİD içinde "güvenli evlerden sorumlu emir yardımcısı" düzeyinde faaliyet gösterdiği de iddia ediliyor.

Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı evin kira kontratının fotoğrafının, Abdurrauf Sert'in cep telefonundan çıktığı yönündeki deliller de mahkemeye sunuldu.

Saldırı ile ilgili olarak İstanbul Emniyeti'nde 20'ye yakın kişinin daha gözaltında olduğu sanılıyor.

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