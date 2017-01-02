Reina saldırısı: DHA zanlının yeni bir fotoğrafını yayımladı

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırının failini arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen sekiz kişi gözaltına alınırken, Doğan Haber Ajansı (DHA), saldırgana ait olduğu belirtilen yeni bir fotoğraf daha yayımladı.

DHA haberinde, görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşılan kişinin koyu renk bir anorak giydiğini ve gözlerinin çekik, elmacık kemiğinin de geniş olduğunu bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamalarda, saldırının yaklaşık yedi dakika sürdüğü ve saldırganın da silahını olay yerine bırakarak, kaotik durumdan faydalanıp kaçtığı ifade edilmişti.

Ayrıca saldırganın, Reina'nın içinde, üzerindeki kıyafeti değiştirdiği de öne sürülen diğer iddialar arasında yer alıyor.

Şu ana kadar olayla ilgisi olduğu düşünülen sekiz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA), Reina'nın çevresinde MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin devam ettiğini ve güvenlik güçlerinin en ufak ayrıntıyı bile değerlendirdiğini vurguladı.

İstanbul'da yılbaşı akşamı düzenlenen saldırıda 25'i yabancı uyruklu 39 kişi yaşamını yitirmiş ve 69 kişi de yaralanmıştı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), bugün yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.

CNN Türk TV kanalı da, saldırganın bağlantıları, uyruğu ve eşkâlinin kesinleştiğini ancak operasyonların devam etmesinden dolayı bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmadığını öne sürdü.

Silahla ilgili balistik incelemenin devam ettiği ve ilk tespitlere göre, saldırganın üç kez şarjör değiştirerek 120 kurşunla saldırıyı gerçekleştirdiği de belirtildi.

DHA yayımladığı bir başka haberde de, Bursa'da gelen bir ihbar üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre Bursa Emniyeti, fotoğraflardaki kişiye benzeyen bir şahsın Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak başka bir otomobile bindiği yönünde yapılan ihbarın üzerine söz konusu aracı aramaya başladı.