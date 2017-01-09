Reina saldırganının Türkiye'deki bağlantısı kim?

Reina saldırganı Masharipov’un, Türkiye’deki bağlantısının Wushouerkare Abulizi adlı Doğu Türkistanlı bir kişi olduğu öne sürüldü.

Ortaköy’de Reina’ya yönelik terör eylemiyle ilgili adli soruşturma devam ediyor. Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İstanbul Emniyeti’nce yürütülen soruşturmaya Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ve Terörle Mücadele Dairesi destek veriyor. Son aşamada İzmir Emniyeti de yaptığı IŞİD operasyonuyla soruşturmaya katıldı.

Soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda, eylemi gerçekleştiren kişinin gerçek adının Abdulgadir Masharipov olduğu ileri sürüldü. Kayıtlarda “Ebu Muhammed Horasani” olarak tanınıyor. Olayın üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Halen, Masharipov’un eylemi tek başına gerçekleştirmediği, destek aldığı şeklinde “kuvvetli” görüşler mevcut. Teröristin eylemden önce bir süre Konya’da yaşadığı ve 15 Aralık günü beraberinde bir kişiyle İstanbul’a geldiği biliniyor.

Orta Asya kökenli olabileceği değerlendirilen Reina saldırganı Masharipov’un, Türkiye’deki bağlantısının Wushouerkare Abulizi adlı Doğu Türkistanlı bir kişi olduğu iddia edildi.

Konya’daki organizatör

İstihbarat birimleri, bir yandan Reina baskınını soruştururken şimdi Abulizi’nin Türkiye’deki faaliyetlerinin peşinde düştü.

Abulizi’nin Reina saldırısından iki hafta önce İstanbul’da yaşayan bir akrabasına kargo yoluyla bir tabanca ile mermiler gönderdiğini ve Horasani kod adını kullanan Masharipov’un Konya’dan ayrılmasının ardından kenti terk ettiğini yazmıştım.

Bu çerçevede, belki de eylemci Horasani’den daha önemli konumda olan Abulizi’yi mercek altına almakta fayda var:

- Abulizi, Reina eylemcisi Ebu Muhammed Horasani kod adlı Abdulgadir Masharipov’un Konya’da irtibat kurduğu bir isim. Abulizi’nin, eylemci Masharipov ile yoğun telefon trafiği var.

- 21 Nisan 2016 günü İstanbul’dan havayolu ile gelerek Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Abulizi, 21 yaşında. Doğu Türkistanlı. Ancak, Çin pasaportu taşıyor. Bu pasaportla Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bir daha çıkış yapmadı.

- Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra kayıplara karışan Abulizi’nin izi, Reina saldırısının ardından Konya’da bulundu. Yaz aylarında kente geldiği değerlendiriliyor.

- IŞİD’çi olduğu anlaşılan Abulizi’nin görevi, Konya’da ev kiralayıp kente gelenlere lojistik olanaklar sağlamaktı.

- Çatışma bölgeleriyle bağlantılı ve çoğunlukla Orta Asya kökenli yabancı savaşçıların Konya’da barınmasını organize eden Abulizi, kentin değişik mahallelerinde 10’a yakın ev kiraladı.

Aynı evde kaldılar

- Aile görüntüsü altında evlerde kalanların büyük bölümü yabancı uyruklu IŞİD’çilerdi. Bunlardan birisi de Tacik asıllı Özbek vatandaşı olduğu bilinen Ebu Muhammed Horasani kod adını kullanan Abdulgadir Masharipov’du. Masharipov, Konya’ya geldikten sonra Abulizi ile Bosna Hersek Mahallesi’nde kiraladığı evde bir süre kaldı.

- Masharipov, 15 Aralık günü 21.30 otobüsüyle yanında bir kişiyle birlikte İstanbul’da eylem yapmak amacıyla kentten ayrıldı. Eylemciyle birlikte kalan Abulizi ise 27 Aralık günü Konya’dan ayrılarak İzmir’e geçti.

- Abulizi, daha önce kiraladığı tüm evleri 15 Aralık’tan itibaren peyderpey boşalttı. Son evi ise İzmir’e giderken terketti.

- Evlerden birinde yapılan aramada, bin dolar bozdurduğuna dair belge bulundu. Abulizi’nin evleri normal piyasa koşullarına göre Türk lirası üzerinden kiraladığı belirlendi.

- Abulizi’nin henüz fotoğrafına ulaşılamadı. Ev kiralamak için anlaşma yaptığı emlakçılara resmi belge olarak kullandığı Çin pasaportunu veriyor. Ama pasaportun kötü fotokopisini kullandığı için henüz tam olarak eşgali belirlenemedi.

- Reina eyleminin ardından Konya bağlantısının çıkması sonrasında polis Abulizi’nin kiraladığı evlerde yaptığı aramalarda kimseyi bulamadı. Ancak, bazı doküman ve notlarla birlikte bazı telefon numaraları bulundu.

- Abulizi, 15 Aralık gecesi Masharipov’un İstanbul otobüsüne bindiği saatte İstanbul’a giden başka bir yolcu otobüsü firması aracılığıyla bir çanta içinde Sig Sauer marka bir tabanca ve 49 mermiyi bir çantaya koyup kargo olarak İstanbul’daki yakını A. Abulizi’ye göndermek istedi. Ancak, çantayı teslim alan otobüsün muavini durumdan şüphelendi. Polise bilgi verildi. Çantadan silah ve mermiler çıkınca kargonun alıcısı olan A. Abulizi ve O. Asım gözaltına alındı.

Abulizi firarda

- İzmir’de yapılan operasyonlarda aralarında Abulizi’nin yakınlarının da yeraldığı şüpheliler gözaltına alındı. Fakat, 21 yaşındaki Doğu Türkistanlı organizatör kayıplara karıştı.

- Abulizi, Reina eyleminden önce İstanbul’da bulunan Masharipov’la sık sık telefonla görüştü.

Konya’da belirlenen faaliyetlerine bakıldığında Abulizi, IŞİD’çi yabancı savaşçılar için önemli bir isim.

Halen firarda olan Abulizi’nin yakalanması halinde, “Başka eylemci var mı? Varsa kimler?”, “IŞİD’çi yabancı savaşçıların Konya merkezinde Türkiye’deki faaliyetleri”, “IŞİD’in Türkiye’deki eylem hedefleri”, “Çatışma bölgesiyle olan bağlantıları” gibi sorulara yanıt bulunabilir.

Bu soruların yanıtları, önümüzdeki süreçte kamu güvenliğinin sağlanması, eylemlerin önlenmesi açısından önemli.