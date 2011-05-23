Reina kurşunlandı

T24- İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina, iki kişi tarafından kurşunlandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda, kaçmak isteyen iki saldırgan polisin takibi sonucu yakalandı.

Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan gece kulübü Reina, saat 01.30 sıralarında iki kişi tarafından kurşunlandı.

İddialara göre, Vahit Toprak'ın kullandığı 34 TJP 17 plakalı ticari taksiyle eğlence merkezi Reina önüne gelen Gökhan İlhan ve Tarık Ayhan, taksiden indi.

Silahlı şahıslar, eğlence merkezinin girişine doğru ateş etmeye başladı. Şahıslar, 4- 5 el ateş ettikten sonra geldikleri ticari araç ile kaçtı.

Şahışların açtığı ateş sonrası eğlence mekanının kapısında bekleyen güvenlik görevlileri ve vatandaşlar, sağa sola kaçarak kurşunlardan korundu.

Kaçan saldırganları yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ticari taksiyi kovalamaya başladı.

Taksiyle D-100 Karayolu'na çıkan saldırganlar, Okmeydanı yolunu kapatan polis ekiplerinden kaçamadı.

Polis ekipleri ticari araç içerisindeki taksici Vahit Toprak, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Gökhan İlhan ve Tarık Ayhan’ı gözaltına aldı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada iki adet silah ele geçirildi. Zanlılar, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de Reina'da delil araştırması yaptı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.