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REİNA KATLİMANINDA ÖLENLER ÇİÇEKLERLE ANILDI

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı

01 Ocak 2019 02:21

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA
Reina\'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler, kapatılan gece kulübünün önünde çiçeklerle anıldı.
Beşiktaş\'ta bulunan eğlence merkezi Reina\'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı. Terör saldırısında hayatını kaybedenler unutulmadı. Kapatılarak yıkımı yapılan eğlence merkezinin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin resimleri ve çiçekler bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bırakılan resim ve çiçekler
-Bölgeden detaylar

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