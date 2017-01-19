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"Reina katliamının beyni Türk vatandaşı Musab, IŞİD'deki Asyalılarla ilgileniyor"

Reina katliamında şehit olan polisin ağabeyinin Esenyurt’taki operasyonda görevli olduğu öğrenildi

19 Ocak 2017 10:59

Gece kulübü Reina'da 39 kişiyi öldüren saldırganın canlı olarak yakalanmasının ardından bağlantılarına ulaşmak için soruşturmayı derinleştirdiği belirtilen emniyetin, saldırganı yönlendirdiği düşünülen, katliamın beyni olduğu ileri sürülen Ebu Yusuf kod adlı Türk vatandaşı Musab’ın ismine ulaştığı belirtildi. Musab’ın IŞİD’deki Asyalılarla ilgilendiği ve Suriye’de olduğu tespit edildi. Polis, ayrıca keşif yapan teröristin de peşinde.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Ortaköy’deki Reina gece kulübünde yeni yılı kutlayan 39 kişiyi katleden IŞİD’li terörist Abdülgadir Masharipov’un yakalanmasının ardından gözler saldırganın bağlantılarına çevrildi. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti, tetikçi olduğu düşünülen Masharipov’u yönlendiren IŞİD hücresi ya da teröristleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Kanlı saldırıda ikinci bir terörist olduğu üzerinde duran polis, Masharipov’un yakalanması sürecinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleriyle İstanbul’daki Orta Asya bağlantılı IŞİD hücreleri üzerinde duruyor.

KARAR’ın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgilere göre, soruşturmada Reina canisini yönlendirdiği düşünülen Ebu Yusuf kod adıyla bilinen, Musab isimli bir Türk’e ulaşıldı. İlk tespitlere göre Musab isimli terörist, IŞİD içinde Orta Asyalı ve Türkistan uyruklularla ilgileniyor. Suriye’de olduğu tespiti yapılan Musab’ın, İstanbul’daki diğer bağlantıları ve onun yönettiği hücrelerinin ortaya çıkarılmasına çalışılıyor.

Musab’ın bir süre Zeytinburnu’nda kaldığı ve buradaki Orta Asya kökenlileri yönlendirmeye çalıştığı iddiası da inceleniyor. Uzun süre Zeytinburnu’nda kalan Masharipov’un da ilçede yaşayan Türkistanlıları tehdit ettiği bilgiler arasında. Masharipov gibi IŞİD’li teröristlerin Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan Orta Asya ve Türkistanlılar üzerinde korku ve baskıyla hem para hem de barınma desteği sağladığı belirtiliyor. IŞİD aleyhine tutum sergileyen veya konuşan Orta Asyalı göçmenlerin ölümle tehdit edildiği belirlendi. İki din adamının ise sohbetlerini bitirmek zorunda kaldığı tespit edildi.

Hem çete hem terör

Reina katliamında saldırı öncesi keşif yapan ikinci bir şüpheli olduğu değerlendirmesi geçerliliğini korurken, geçtiğimiz hafta bu kapsamda gözaltılar yapıldığı belirtildi. Teröriste Reina’da yapacağı saldırı öncesi bilgi veren içeride keşif yapan, kaçış yollarını belirleyen ikinci şüpheli aranıyor. Emniyetin terörist Masharipov’un kanlı eylemini gerçekleştirmesini sağlayan ikinci şüphelinin yakalanması için yoğun çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. İstanbul Emniyeti’nin, Reina saldırısını aydınlatmak için IŞİD’in hem ‘çete’ hem ‘terör’ yapılanmaları üzerine yoğunlaştığı kaydedildi.

'Flashbang'i el bombası sanmış!

Reina’yı kana bulayan teröristin polise verdiği ilk ifadede, “Yılbaşı gecesi Taksim’de canlı bomba eylemi yapacaktım. Ancak sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle bombayı getirecek kurye ile buluşamadım. Rakka’dan ses getirecek yeni bir hedef bulma talimatı aldım. Reian’nın önünden geçerken fazla güvenlik önlemi olmadığını görünce orayı uygun gördüm” dediği iddia edildi. DHA’nın haberine terörist, eylemi ölmeyi göze alarak gerçekleştirdiğini, katliam sırasında patlattığı  ‘Flashbang’leri el bombası sandığını, sadece ışık saçtıklarını görünce kaçtığını söyledi.

Militanlara ev tutan terörist gözaltında

Bursa Emniyeti, Reina’yı kana bulayan terörist Masharipov’un Konya’da birlikte kaldığı bir kişinin kente geldiğini belirleyip harekete geçti. Şüpheliyi ve bağlantılı olduğu kişileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde 7 adrese operasyon düzenledi. 6 evde, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 15’i kadın 27 şüpheli, beraberlerindeki 29 çocukla yakalandı. Ekipler boş evi, organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S’nin kullandığını tespit etti. N.S’nin İzmir’de yakalandığı, M.S’nin ise arandığı ifade edildi. Organizatör olduğu düşünülen M.S.’nin IŞİD’e katılmak için ülkeye gelen yabancı uyrukluları önce İstanbul’da kiraladığı evlere yerleştirdiği, bu kişileri daha sonra kendisi ve N.S.’nin kiraladığı Bursa ve İzmir’deki evlere götürdüğü tespit edildi.

Canlı bomba kuryesi yakalandı

Reina teröristinin yakalanması için düzenlenen 152 operasyonda terör örgütü IŞİD’in 20 hücresi çökertilmişti. Örgüte dün de bir büyük darbe vuruldu. Şanlıurfa’nın Akçakale sınırından Türkiye’ye giren IŞİD’in silah ve mühimmat taşıyan kuryesi ‘Abud Mahho’ kod adlı terörist yakalandı. Sınırda yapılan kazıda çuval içerisinde 3 el bombası fünyesi, 3 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 6 elektrikli hale çevrilmiş kapsül ile 3 kilo 560 gram RDX patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatın yapılan incelemesinde İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te IŞİD tarafından düzenlenen saldırılarda kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği saptandı.

Şehidin ağabeyi operasyonda

Reina katliamında eğlence mekanının önünde nöbet tutan ve saldırıda şehit düşen polis memuru Burak Yıldız’ın ağabeyinin, caninin yakalandığı Esenyurt’taki operasyonda görevli olduğu öğrenildi. Kardeşi gibi polis olan Murat Yıldız’ın da katıldığı operasyonda yakalanan terörist Abdülgadir Masharipov, olay anında ilk önce 10 aylık polis memuru Burak Yıldız’ı hedef almıştı.

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