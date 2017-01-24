Reina katliamında 4 kişi aranıyor

Reina'da 39 kişinin katledilmesinden sorumlu tutulan Masharipov'un MİT ve Emniyet tarafından yürütülen sorgusu doğrultusunda 4 kişi aranıyor. Dördüncü kişinin, 26 Aralık'ta Rakka'dan gelerek Masharipov'la görüştüğü belirtiliyor.

Reina katliamı zanlısı Abdulgadir Masharipov’un henüz resmi sorgusuna geçilmediği öğrenildi.

Nevşin Mengü’nün sunduğu CNN Türk ana haberde konuşan CNN muhabiri İsmail Umut Arabacı şu bilgileri paylaştı:

“Masharipov’un sorgusu devam ediyor. Onunla birlikte 50 DEAŞ şüphelisinin de Emniyet’te işlemleri devam ediyor.

Abdulgadir Masharipov hem Emniyet hem de MİT görevlileri tarafından sorgulanmaya devam ediliyor.

Resmi ifadesine halen başlanmadığını söyleyebiliriz. Bu da yeni bir bilgi. 4 kişi halen aranmaya devam ediliyor. Aslında 3 biliyorduk ama bir dördüncü kişinin daha Reina saldırısı kapsamında arandığını öğrendik.

O dördüncü kişi de 26 Aralık tarihinde Rakka’dan gelen emirle Masharipov’un görüşmeye gittiği kişi.