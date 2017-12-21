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Reina katliamı sonrası Kayseri'de tutuklanan DEAŞ’lıya hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - İSTANBUL Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da geçen yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınıp, tutuklanan Uygur vatandaşı Kulaıxı Yımajer (49)

21 Aralık 2017 20:13

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - İSTANBUL Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da geçen yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Kayseri\'de gözaltına alınıp, tutuklanan Uygur vatandaşı Kulaıxı Yımajer (49), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında hazır bulunan evli ve 6 çocuk babası tutuklu sanık Kulaıxı Yımajer, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinde tercüman hatası olduğunu belirtip, terör örgütü DEAŞ ile bağının olmadığını iddia eden Kulaıxı Yımaıer, \"Ben suçsuzum, neden cezalandırıyorsunuz. DEAŞ’la benim alakam yok, beraatımı talep ediyorum’’ diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Kulaıxı Yımajer’e 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz sanıklar, Abdullah Erkin, Abdurrahman Zunun, Abdurrezzak Abdulhakim, Abdulvaris Razi, Aısa Ruzemaımaıtı, Esedullah Abdullah, Ezhar Turgun, Kudusı Maımatımıng, Mehdi Abdullah ve Nuregulı Nıyazımaımaıtı ise yeterli delil bulunamadığı için beraat etti.

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