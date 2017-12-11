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Reina Katliamı Davası'nın ilk duruşması sona erdi

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın

11 Aralık 2017 23:07

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 51\'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmada bazı sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından salonda hazır bulunan müştekilere söz verildi. Saldırıda hayatını kaybeden Kerim Akyil\'in babası Ali Akyil, Belçika\'da yaşadığını belirterek \"Ben oğlumu kaybettim, hayatımın tadını kaybettim. Oğlum kahveyi çok severdi. Bir fincan kahve alarak olay yerine gittim. Mekanın Sahibi Mehmet Koçarslan oraya geldiğimi duyup beni aradı. Adalara gelmemi söyledi. Tekneyle onun yanına gittim. Bana bir şeyler anlattı, bazı videolar izletti. Onun anlattığı şeylerin araştırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını istiyorum. Buradaki sanıklara bakıyorum, bunlar neyi becerebilir. Lütfen bu araştırma düzgün yapılsın\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da \"Üzüntünüzü anlıyoruz. Talepleriniz olursa bunları tabi ki de değerlendireceğiz\" dedi.
Salonda bulunan tüm müştekilerin davaya katılma talebini kabul ettiklerini açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

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