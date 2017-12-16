Reina katliamı davasında 7 tahliye 

Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, mahkeme, 7 kişinin tahliyesine karar verdi.

Ümit TÜRK - İstanbul / DHA

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda 5 gün boyunca süren duruşmalar sona erdi.

REİNA\'NIN AVUKATI: TERÖR TEHLİKESİNİN OLDUĞUNU KATLİAMDAN ÖNCE VALİLİĞE BİLDİRDİK, RAPOR KATLİAMDAN SONRA GELDİ

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından taraf avukatları beyanlarda bulundu. Sanık Masharipov\'un avukatı yaşanan olayda ihmallerin olduğunu savunarak bu konuda da araştırma yapılmasını talep etti. Daha sonra söz alan Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan\'ın avukatı Aycan Bölükbaşıoğlu da, 12 Ocak 2016\'da Sultanahmet Meydanı\'nda, 17 Mart 2016 tarihinde de İstiklal Caddesi\'nde DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen canlı bomba eylemlerini hatırlatarak, İstanbul Valiliği\'ne olaydan yaklaşık 6 ay önce güvenlik tedbirlerinin artırılması yönünde dilekçe gönderdiklerini söyledi. Avukat Bölükbaşıoğlu, söz konusu dilekçeye cevabın, Reina katliamından yaklaşık bir buçuk ay sonra geldiğini ve Emniyet Müdürlüğü\'nün, işletmeye risk analiz raporu göndererek raporda alınması gereken tedbirlerin belirtildiğini ifade etti. Sanık ve avukatlarının beyanlarının tamamlanmasından sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

MAHKEME 7 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme kararında, tutuklu sanıklar; Celil Çelik, Maımaıtı Jumaınıyazı, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Muhammet Kerim, Khushnudjon Kurbanov, Mırazız Mırsobıtov\'un üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, kişisel halleri, delil durumu ve ölçülülük ilkesi gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliyelerine karar verdiği sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti. KHK kapsamında avukat görüş kısıtlılığının devamına karar veren mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin haber ajansları tarafından çekilen tüm görüntülerin istenmesine de hükmetti. Aralarında bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu diğer 44 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları 26-30 Mart tarihlerine erteledi.