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Reina katliamcısının tutuklanan imam nikâhlı eşi 1.5 aylık hamileymiş

Teröristin, yılbaşındaki Reina saldırısından önce Traore ile birlikte olduğu anlaşıldı

16 Şubat 2017 10:32

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldıran ve 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov'un imam nikâhlı ikinic eşinin 1.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

 Fransız vatandaşı Tene Traore’nin de bulunduğu 5 şüpheli, IŞİDterör örgütü üyesi olmak ve Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya sevk yazısında Fransız vatandaşı ve DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Tene Traore’nın Suriye’ye gitmek üzere geldiği İstanbul Esenyurt’taki örgüt evinde, Ali Jameel Mohammed Mohammed, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eid Sayed Ahmed ve Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov ile birlikte yakalandığı belirtildi.

Tene’nin cep telefonunda yapılan teknik incelemede Masharipov ile Fransızca ve Rusça’dan, Rusça’dan Fransızca’ya çeviri yapan program kullanarak anlaştığı tespit edildi. 

Yine aynı telefondan elde edilen ses dosyaların tercüme edildiği, örgütsel içerikli görüşmeler olduğu tespit edildiği belirtildi. 

Öte yandan Masharipov’un imam nikahı kıydığı Fransız vatandaşı Tene Traore’nin, 1.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Teröristin, yılbaşındaki Reina saldırısından önce Traore ile birlikte olduğu anlaşıldı.

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