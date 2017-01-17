Reina katliamcısına 250 polisle güvenlik önlemi

Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov sağlık kontrolü için getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çevresinde 250 polis güvenlik önlemi aldı.
Hürriyet'in haberine göre, yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan Reina isimli gece kulübünde 39 kişiyi katleden terörist Abdulgadir Masharipov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı.
Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.