Reina halk günü mü ilan edecek ?

İmar Kanunu’nda “kamuya açık yüzme havuzu” olarak görülen İstanbul’un gözde eğlence mekânlarından Reina, ya haftanın bir günü “halk günü” ilan edip havuzu vatandaşa açacak ya da imar planına aykırı olan durum giderilecek.

Bodrum kıyılarında başlayan kanuna aykırı kaçak yapı incelemesi İstanbul Boğazı’na uzanırken İmar Kanunu’nda ‘kamuya açık yüzme havuzu’ olarak görülen Reina’ya ilişkin süreç netleşti.

Star gazetesinden Ercan Baysal’ın haberine göre, ünlü eğlence mekanı ya haftanın bir günü ‘halk günü’ ilan edip havuzu vatandaşa açacak ya da imar planına aykırı olan durum giderilecek. Kıyı denetimlerine ilişkin incelemenin devam ettiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Sonradan eklentiler olmuşsa mevcut planına uygun bir fonksiyon haline gelmesi lazım. O zaman halka açık havuz yapacaksın. Ya da turisttik bir tesis isen ona göre bir plan değişikliği yapman lazım ki fonksiyonla yapılan işlem birlikte olabilsin” dedi.

Bodrum’da yıkımlara devam

Bodrum Yarımadası, Antalya gibi sahil şehirlerinde izinsiz iskeleler olduğunu aktaran Bayraktar, vatandaşın sahilde denize rahat girmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin yüzde 80’inde bütünleşik kıyı planlarının tamamlandığını ve yılsonuna kadar onaylanacağını bildiren Bayraktar “Bodrum yarımadasında izinsiz iskeleler gibi sıkıntılar vardı. Şimdi hiçbir plan teklifi kabul etmiyoruz. Her yazlık site kendi önüne iskele koymasın istiyoruz. Yazlıkçılardan da bu konuda şikayet var. Bizim yaptığımız bütüncül planlara aykırı olmayanları kaldırın dedik” diye konuştu. Bakan Bayraktar, Bodrum’da süren yıkımların devam edeceğini de kaydetti.

Denize sıfır ilanına takip

Kıyılarda imar planı olmayan yapıların denetiminin yapıldığını dile getiren Bayraktar, gazetelerdeki reklamların da takip edildiğini bildirdi. Bayraktar “Mesela kıyıda yapılmış büyük sahil sitesi düşünün. Burada hakikaten Kıya Kanunu’na uyumlu mu, denize sıfır diye ilan veriliyor. Aldatmaca da olabiliyor. Bizim birkaç kanaldan incelememiz oldu” diye konuştu. Bayraktar, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı ile bir araya gelerek çalışma yaptıklarını bildirdi. Bayraktar kaçak yapıların ifşa edilmesi fikrine de yeşil ışık yaktı. Bayraktar “Yönetmeliğe aykırı bir takım şeyler varsa belediyelere bir takım cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz diyoruz. Hem ilgili yerel yönetim bazında hem de yatırımcılar bazında ifşada bulunmak iyi bir yöntem olabilir” dedi.