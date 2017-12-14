Reina davası, sanıklardan birinin savunması nedeniyle kapalı görüldü

Reina’da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, katliamın planlayıcılarından olduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Abdurrauf Sert'in savunmasının "Kamu güvenliğini etkileyeceği" gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi.

Duruşmada sanıklar, sanık avukatları, müşteki avukatları ile bir Fransız tercüman ve güvenlik güçleri dışında herkes çıkarıldı.

Masharipov'la benzer potansiyelde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdurrauf Sert hakkında şu tespite yer verilmişti; "DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan şüpheli DEAŞ terör örgütünün mensubudur"

Masharipov'un kaldığı evin kontratı cep telefonundan çıktı

İddianamede Sert'in, IŞİD terör örgütünün güvenli evlerinden (Madafaar) sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren şüpheli Eyüp Korkusuz'un yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Sert'in ayrıca Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı evin kira kontratı fotoğrafının Sert'in cep telefonunda çıktığı bilgisi yer alıyor. (DHA)