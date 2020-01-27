Reina Davası'nda Masharipov'a 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19'u tutuklu 60 sanıklı davada, mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Masharipov ile birlikte toplam 48 sanık hakkında mahkumiyet, 11 sanık için beraat istendi. Bir sanığın dosyasının ise ayrılması talep edildi.

Savcı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanık Masharipov'un diğer suçlarından bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı eşi sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 15'i tutuklu, 9'u tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, bazı müştekilerle birlikte tercümanlar da hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, bazı sanıklara ilişkin birleştirme yapıldığını belirterek Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sanık İrfan Taşkan'dan savunmasını aldı. "Geveze 07" kod adlı gizli tanığın beyanına göre, Reina saldırısını organize eden Ebu Malik adlı kişiyi yönlendirdiği ve saldırıyı planlayanlardan olduğu iddia edildiği sorulan sanık Taşkan, "İddianamenin tek satırını bile kabul etmiyorum. Mersin Emniyeti'nin soruşturması kapsamında tutuklandım. Geveze 07 isimli gizli tanığın beyanlarıyla dosya hazırlandı. Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandım. Gizli tanık üç kere mahkemeye çağrıldı ve gelmedi. Suriye'ye gittiğim iddia edilmiş. 2010-2015 yılları arasında cezaevindeydim. Suriye'ye gitmedim. İstanbul'da değil, Bursa'da ikamet ettim. İstanbul'u hiç bilmiyorum. Bu dosyada niye varım, anlamakta zorlanıyorum. 8 aydır tutukluyum" dedi.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada Reina saldırısının olduğu gün sanık Masharipov'un taksisine binen taksi şoförü Serdal Sertaş tanık olarak dinlendi. Sertaş, Ortaköy'e yolcu götürdüğünü belirterek "Kumpir yiyordum. Silah sesi duydum. Orası karıştı. Polisler koşturuyordu. Portakal Yokuşu var, oradan rahat bir şekilde gidebileceğimi düşünerek yokuşa döndüm. Direkt kapı açıldı. Bir kişi bindi. 'Ne tarafa?' dedim. Zeytinburnu'na gideceğini söyledi. Saat 01.00 sıralarıydı. Yüzünde is vardı. Üstünde kareli bir gömlek ile pantolon vardı. 'Abi çok soğuk üşümüyor musun?' diye sordum. 'Bomba patladı' dedi. Arabayı sağa doğru çeker gibi oldum, 'Sen Zeytinburnu'na git, sana çok para vereceğim' dedi. Sonra şüphelendim 'Senin o kadar paran yoktur, in arabadan' dedim. Elini cebine attı. Yine Zeytinburnu'na götürmemi söyleyince istemedim, indirdim. Ters ters baktı, indi. Türkçe konuşuyordu ama aksanı yabancı aksan gibiydi" diye belirtti. Daha sonra tanığa tutuklu sanıklardan hangisinin aracına binen sanık olduğu soruldu. Sanık Karataş sanık Abdulkadir Masharipov'u teşhis etti. Sanık Sertaş, "En çok bu şahıs benziyor. Yüz yapısından benzettim. Kısa boylu olmasından benzettim" dedi. Sanık Masharipov'a mahkeme başkanının soru sormasının ardından tanık Karataş, sesini de arabasına binen kişiye benzediğibi belirtti. Tanık beyanına karşın soru sorulan sanık Masharipov, "Ben taksiye binmedim. Olay tarihinde Beşiktaş'ta değildim" dedi. Daha sonra sanık Masharipov'un o gece Zeytinburnu, Zincirlikuyu'dan bindiği taksilerin şoförleri de tanık olarak dinlendi. Bir tanık dışında tüm taksi şoförleri sanık Masharipov'u teşhis ettiler.

Savcı mütalaasını açıkladı

Taleplerin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un DEAŞ'ın emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kaleşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "39 kişiyi kasten öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Sanık Masharipov hakkında ayrıca "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edildi.

Sanık İlyas Mamaşaripov'a ise sanık Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edildi.

Aralarında Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva ile Masharipov'un birlikte yaşadığı sanık Tene Traore için "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise için 7,5 yıldan 18 yıla kadar hapis istendi. 11 sanık için beraat istenirken, sanık İrfan Taşkan hakkındaki dosyanın ise ayrılması talep edildi.

Duruşma 23 Mart'a bırakıldı

Mütalaanın okunmasının ardından sanık avukatları mütalaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammed Ebul Hasan'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı, 23 Mart'a bıraktı.











