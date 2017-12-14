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Reina Davası, bir sanığın savunması nedeniyle kapalı görülüyor

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, mahkeme heyeti, katliamın planlayıcılarından olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abdurrauf Sert'in savunmas

14 Aralık 2017 22:20

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-ORTAKÖY\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, mahkeme heyeti, katliamın planlayıcılarından olduğu iddia edilen tutuklu sanık Abdurrauf Sert\'in savunmasını, \"Kamu güvenliğini etkileyeceği\" gerekçesiyle kapalı görülmesine karar verdi.  Duruşmada sanıklar, sanık avukatları, müşteki avukatları ile bir Fransız tercüman ve güvenlik güçleri dışında herkes çıkarıldı. 

MASHARİPOV\'LA BENZER POTANSİYELDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Abdurrauf Sert hakkında şu tespite yer verilmişti; \"DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan şüpheli DEAŞ terör örgütünün mensubudur\"  

MASHARİPOV\'UN KALDIĞI EVİN KONTRATI CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI
İddianamede Sert\'in, DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden (Madafaar) sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren şüpheli Eyüp Korkusuz\'un yardımcısı olduğu iddia ediliyor. Sert\'in ayrıca Masharipov\'un Esenyurt\'ta yakalandığı evin kira kontratı fotoğrafının Sert\'in cep telefonunda çıktığı bilgisi yer alıyor.  
 

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