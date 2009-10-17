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Spor

Reina balonu kurtarmaya çalışınca...

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool ve Sunderland maçında Liverpool kalecisi Pepe Reine, unutulmayacak bir gol yedi.

17 Ekim 2009 03:00

İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta karşı karşıya gelen Liverpool ve Sunderland maçında Liverpool kalecisi Pepe Reine, unutulmayacak bir gol yedi.

Reina'nın 'balon kurbanı' olduğu an/Video

Sunderland ev sahibi olmanın veridiği avantajla maça hızlı başlamıştı ve 5. dakikada sağ kanattan bir akın geliştirdi.

Gelişen akında ceza sahası içine kesilen ortada top öncelikle Sunderland'li bir oyuncunun ayağından sekip arkada bulunan Sunderland'li oyuncu Darren Bentt'in önünde kaldı.

Bent topa vurmadan Liverpool ceza sahasında, altı pas çizgisi üzerinde bulunan Liverpool'lu bir oyuncu, Bent'in şutu çekmesi sonrası topu engellemek için ayağını uzattı.

Ancak bu sırada balona vuran Liverpool defansı nedeniyle kaleci Pepe Reina, 'balonu' kutarmak için hamle yaptı. Bu sırada da meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Kalan 85 dakika boyunca başka gol olmazken, Sunderland sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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