Rehn'den 'başörtüsü açılımı'na yorum yok

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la görüşen AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, CHP'nin "başörtüsü açılımıyla" ilgili yorum yapmak istemediğini fakat, Türkiye'nin "demokratik laiklik ruhu içinde farklı hayat tarzlarını nasıl birleştireceği konusunda daha geniş uzlaşma sağlamasının" önem taşıdığını belirtti.



Rehn, Brüksel'de bulunan Baykal'la düzenlediği ortak basın toplantısında başörtüsü açılımıyla ilgili bir soru üzerine Türkiye'de hükümet ya da muhalefet olsun tüm demokratik güçlerle çalıştıklarını ve bu çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.



Daha geniş uzlaşma



Rehn, "AB Komisyonu'nun çalışma tarzı budur ve sayın Baykal'la uzun geçmişe dayalı işbirliğimizi sürdüreceğiz. (Başörtüsü açılımı üzerine) yorum yapmaktan kaçınıyorum fakat Türkiye'nin demokratik laiklik ruhu içinde farklı hayat tarzlarını nasıl birleştireceği konusunda ve Avrupa'ya yönelmede daha geniş uzlaşma sağlaması önemlidir. AB tarihinde üye ülkeler olsun aday ülkeler olsun eğer siyasi hayatta hükümet ve muhalefet Avrupalı (Avrupa Birliği) hedeflerinde daha geniş uzlaşma sağlamışlarsa en iyi başarıyı yakalamışlardır" dedi.



Baykal'la görüşmesi hakkında bilgi veren Rehn, AB Komisyonu olarak Türkiye'nin AB'ye katılımı sürecine bağlılık ve desteklerini tekrar vurguladığını aktararak, Türkiye'nin hukuki ve siyasi reformları sürdürmesinin ve geride kalan fasıllarla ilgili açılış kriterlerini karşılamasının önemine dikkat çekti.



'Enerji faslı açılmalı'



AB reformlarında hem hükümet, hem de muhalefetin güçlerini birleştirerek çalışması beklentisini dile getiren Rehn, Baykal'la görüşmesinde sendikalar kanununu gündeme getirdiğini ve bunun sosyal politika ve istihdam faslının açılması için gerekli olduğunu anlattı.



AB ve Türkiye arasında enerji işbirliğini de ele aldıklarını belirten Rehn, enerji işbirliğini güçlendirmenin AB ve Türkiye'nin enerji güvenliğinde taşıdığı öneme vurgu yaptı.



Rehn, bu kapsamda enerji faslının açılması gereğine de işaret ederek, bu sayede Türkiye'de enerjiyle ilgili yasal düzenlemelerin AB müktesebatıyla uyumlu hale geleceğine ve bu sayede işbirliğinin kolaylaşacağına dikkat çekti.





'Kıbrıs yeniden birleşmeli'



Olli Rehn, Kıbrıs'ta BM çerçevesinde kapsamlı çözüm müzakerelerini de tartıştıklarını anlatarak, sürece tam siyasi destek verdiklerinin altını çizdi.



Rehn, bu hafta Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini anımsatarak, bunun müzakerelere destek amacına yönelik olduğunu Baykal'a ilettiğini aktardı. Rehn, "Bence Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi AB, Kıbrıs ve Türkiye için çok önemlidir" dedi.



Bir soru üzerine Kıbrıs'la ilgili olumsuz senaryoları tartışmak istemediğini kaydeden Rehn, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde ilerletilen müzakerelerin bu yıl içinde olumlu sonuç vermesini beklediğini ifade etti.



Baykal: Türkiye-AB ilişkilerine önem veriyoruz



"Ziyaretimiz Türkiye-AB ilişkilerine verdiğimiz önemi gösteriyor" diyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise bu ziyaretin her iki tarafta olumsuz beklentilerin yükselmeye başladığı bir döneme rastladığına dikkat çekti.



İlişkilerdeki mevcut zorlukların her iki tarafın olumlu yaklaşımlarıyla çözülmesi beklentisini dile getiren Baykal, üyelik müzakerelerinin "tam üyelikle sonuçlanması" gereğini vurguladı.



Baykal, kapsamlı çözümün iki toplumun eşitliğine ve yeni bir federal devletin kurulmasına dayanması gereğinin altını çizdi.



Deniz Baykal, "Umarız Kıbrıs'ta devam eden müzakerelerde karşılaşılacak sorunlar Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde yeni handikap yaratmaz" dedi.



Rehn'e uzlaşılan 2 faslın ötesinde yeni fasılların açılması gereğini aktardığını belirten Baykal, bu kapsamda AB Komisyonu'nun üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirmesini umduğunu ifade etti.



Baykal, AB'nin büyük ilgisini çeken Nabucco projesini desteklediklerini fakat enerji faslının en kısa zamanda açılmasını beklediklerini dile getirdi.



CHP Genel Başkanı Baykal, "Ana muhalefet partisi olarak Avrupa ile ilişkilerimizin resmi bağlantıların ötesinde olduğunu düşünüyoruz ve mevcut zorlu müzakerelerin destekçisi olmak bizim görevimizdir" diye konuştu.



Baykal, yarın da CHP Avrupa Birliği Temsilciliği'ni açarak burada bir basın toplantısı düzenleyecek.



Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri John Monks'un onuruna vereceği öğle yemeğine de katılacak olan Baykal, Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Politikalar Merkezi'nde (The EPC) Türkiye-AB ilişkileri ve sosyal demokrat vizyonu üzerine bir konuşma yapacak.



Temasları kapsamında aynı gün Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso ile görüşecek olan CHP Genel Başkanı Baykal, Avrupa Parlamentosu'nda İngiliz İşçi Partisi önderliğinde kurulan Türkiye'nin Dostları Grubu törenine katılacak ve bir konuşma yapacak.



Deniz Baykal ayrıca, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup milletvekilleri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.