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Politika

Rehn: 'Türkiye'nin önemi medeniyetlerin köprüsü olmaktır'

08 Mayıs 2009 17:59

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, AB açısından Türkiye'nin öneminin sadece istikrar ve güvenlik ile ekonomiye ve enerji arzı güvenliğine yapacağı katkıyla sınırlı olmadığını belirterek, Türkiyeli bir AB'nin "büyük medeniyetlerin köprüsü" haline gelebileceğini belirtti.

Rehn, Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarınca yayımlanan Europe's World dergisindeki makalesinde, Rusya ve Gürcistan arasında geçen yaz çıkan çatışmanın Türkiye'nin önemini AB'ye gösterdiğini kaydederek, "Türkiye'nin önemi, istikrar ve güvenliğimiz ile ekonomi ve enerji nedenleri yanında büyük medeniyetlerin köprüsü olmak gibi daha kapsamlı bir konuyla ilgilidir" ifadesini kullandı.

Olli Rehn, makalesinde "Eğer Türkiye AB'ye katılım koşullarını karşılayacaksa reform programını ciddi şekilde yeniden canlandırmalı. Müzakereler istikrarlı, ama mütevazi bir hızla ilerliyor" sözlerine yer verdi.

AB'nin doğudaki 6 komşusu Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Belarus'la ilişkilerinde "Doğu ortaklığı" adıyla iddialı ve yeni bir sayfa açmasının en önemli nedenlerinden birinin geçen yıl Gürcistan'da yaşanan kriz olduğunu belirten Rehn, "Avrupa, birçoklarının Soğuk Savaş dönemiyle birlikte ortadan kalktığını düşündüğü güvenlik ve istikrar tehdidini şimdi doğu kapılarında yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rehn, AB'nin genişlemesinin sadece Güneydoğu Avrupa'yla sınırlı görülmemesini isteyerek, "Eğer bir gün Norveç halkı AB'ye katılma başvurusunda bulunursa, gerekli koşulların karşılanmasıyla onlara ilk hoşgeldin diyenlerden biri ben olacağım" dedi.

Coğrafi olarak uzak kalsa da İzlanda'nın da derin ve uzun demokratik geçmişiyle bir Avrupa ülkesi olduğunu kaydeden Rehn, son dönemde AB'ye ilgisini gizlemeyen bu ülkenin üyelik başvurusunda bulunması halinde Avrupa Ekonomik Alanı'na dahil olması nedeniyle katılım müzakerelerini oldukça kısa sürede tamamlayabileceğine dikkat çekti.

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