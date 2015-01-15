Rehinelerle takas edilen IŞİD militanı konuştu: Cezaevinde internetimiz vardı, pizza geliyordu

Musul'da rehin tutulan 49 Türkiye vatandaşı karşılığında Türkiye makamları tarafından serbest bırakıldığı iddia edilen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından İngiltere vatandaşı Shabazz Suleman, Şanlıurfa'daki cezaevinde internet bağlantılarının olduğunu ve MİT'in kendilerini ziyaret ettiğini açıkladı.

İngiliz Times gazetesine konuşan 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı Shabazz Suleman rehine takasında yer aldığını iddia ederek, değiş tokuşu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğünü, yaklaşık bir ay bekledikten sonra kendilerine dışarıda onları bekleyen bir otobüs olduğunun söylendiğini anlattı.

'Özgür olduğumuzu söylediler, IŞİD'e doğru gittik'

BBCTürkçe'nin haberine göre, Suriye'nin Rakka kentinden Times muhabirleri ile konuşan Suleman, yaklaşık 200 IŞİD üyesinin 49 konsolosluk çalışanı karşılığında takas edildiğini söylüyor.



Suleman, "Bize özgür olduğumuzu söylediler. Sınırda değiş tokuş oldu. (Sonra) IŞİD'e doğru gittik" dedi.

Şanlıurfa'da 35 IŞİD'li ile birlikte tutulmuşlar

Suleman Şanlıurfa'da açık alanda bir "hapishanede" çoğunluğu Çeçen olan 35 başka IŞİD üyesi ile beraber tutulduklarını söylüyor.

Haberin muhabirlerinden John Simpson, BBC Türkçe'ye verdiği bilgide Suleman'ın kendilerine, "hapishanenin" polis tarafından idare edildiğini, zaman zaman MİT'in gelip ziyarette bulunduğunu aktardığını anlattı. Suleman'ın bu "hapishanede" gördüğü kişiler ya Arap yarımadasından Araplar ya da Ruslardan oluşuyor.

'Polisler dostaneydi'

Suleman "polisler dostaneydi" derken, hapiste internet bağlantıları olduğunu, IŞİD'le konuştuklarını, IŞİD videosu izlediklerini aktarıyor. Polislerin neden Suriye'de savaşmak istediklerini anladığını söyleyen Suleman, "Esad'dan, İsrail'den vb. nefret ediyorlar. Müslüman Kardeşlerin ideolojisindeler" diyor.

Kendisine IŞİD'le bağlantısı kurulmadan sınır dışı edilme ya da takasın bir parçası olma seçeneklerinin sunulduğunu söyleyen Suleman, ailesi kendisi hakkında İngiltere polisine ve Türk makamlarına kayıp bildiriminde bulunduktan sonra MİT tarafından iki kez ziyaret edildiğini de iddia etti.

Hapishanede pizza siparişi

Hapishane günlerini "iyi" olarak tanımlayan Suleman, hapishanede pizza yediklerini de söyledi.

İngiltere’nin High Wycombe kasabasında sınavla seçerek öğrenci kabul eden tarihi Royal Grammar School’da okumuş olan Suleman, mezun olduktan sonra uluslararası ilişkiler okumak için bir üniversiteden kabul aldığı dönemde, Suriye'deki iç savaşı takip ederken, Twitter üzerinden ilişkiye geçtiği kişilerin etkisi ile radikalleşmiş.

Sınırdan geçmeye çalışırken yanlış yöne giderek "doğrudan Türklerin eline" gittiğini söyleyen Suleman, önce biraz dövüldüğünü ama bunun çok olmadığını daha sonra hastaneye götürüldüğünü ve askeri istihbarat tarafından sorgulandığını anlatıyor. Suleman kendisine para cezası kesildiğini, yetkilileri yardım görevlisi olduğuna ikna ettiğini ve kendisine sınır dışı edileceğinin aktarıldığını anlatıyor.

Times daha önce ikisi İngiliz en on AB vatandaşının rehine takasında yer aldığını yazmıştı.