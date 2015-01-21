Rehineleri kurtaran göçmene Fransız vatandaşlığı verildi



24 yaşındaki Lassana Bathily, Başbakan Manuel Valls ve İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'nin katıldığı bir törenle vatandaşlık belgelerini aldı.

Bathily'nin cesaret ve mütevazılığını öven İçişleri Bakanı Cazeneuve, "Sıradışı koşullar altında cesur bir vatandaş olduğunu ortaya koydu" dedi. Lassana Bathily'nin Müslümanlığına gönderme yapan Fransız bakan, "Barışçı ve hoşgörülü İslam'ın sembolü oldu" dedi.

16 yaşında Fransa'ya gelen Bathily, yaklaşık dört yıldır "Hyper Casher" isimli koşer markette çalışıyordu. Geçen yılın temmuz ayında Fransız vatandaşlığı için başvuruda bulunmuştu.

Lassana Bathily, 9 Ocak'ta düzenlenen saldırıda müşterilerin bir kısmının derin dondurucu bölümünde saklanmasına yardım etmişti.

Kendisine kahraman diye hitap edilmemesini isteyen Bathily, rehineleri kurtarırken din unsurunu dikkate almadığını söylemiş, "Yahudileri değil insanları gizledim" ifadesini kullanmıştı.