AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, IŞİD’in elinde rehin olan 49 konsolosluk vatandaşın olduğunu belirterek, "Bu bombalama hadisesinden onlarda zarar görürlerse bundan ciddi endişe duyarız" dedi.

Mehmet Ali Şahin, Karabük’ün Ovacık İlçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'ne kazandırılan ambulans teslim törenine katıldı. Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Şahin, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD’nin Irak’ta, IŞİD hedeflerine havadan operasyon düzenlemesinin sorulması üzerine Şahin, Ortadoğu, Filistin, Gazze, Irak ve Suriye’nin şu anda belki de tarihinin en sorunlu dönemini yaşadığını söyledi.



Komşu bir ülke olarak orada yaşananlardan derin üzüntü duyduklarını belirten Şahin, “Irak’ta Türkmen kardeşlerimiz, soydaşlarımız var. Onlar da bunlardan çok etkilendi. Ama soydaşımız olsa da olmasa da komşumuz ülkede meydana gelen mezhep çatışmalarından, etnik çatışmalarından tabii ki son derece rahatsısız. Bu bölgede ciddi bir rahatsızlığa yol açıyor. Biz de bundan olumsuz yönde etkileniyoruz’’dedi.

'Bütün yaşananların sorumlusu ABD'

ABD’nin Irak’ı daha önceden işgal ettiğini de anımsatan Şahin, şunları söyledi:

“Saddam Hüseyin’i ‘nükleer silah bulunduruyor’diye suçladı, işgal etti, oraları karıştırdı ve gitti. Şimdi orayı havadan bombalayarak orayı düzelteceğini zannediyorsa böyle bir sonucu hiç kimse beklemiyor. Bütün bu yaşananların birinci derecede sorumlusu ABD yönetimleridir.’’

'Rehineler zarar görürse endişe duyarız'

ABD’nin IŞİD güçlerini havadan bombalayarak ne sonuç elde edeceğini hep birlikte göreceklerini belirten Şahin, “Bizim IŞİD’in elinde 49 tane konsolosluk görevlisi vatandaşımız var. Bizim için onların sağlığı ve geleceği her şeyden daha önemlidir. Bu bombalama hadisesinden onlarda zarar görürlerse bundan ciddi endişe duyarız. O bakımdan bir an önce vatandaşlarımızı kurtarma çabalarımızın sonuç vermesini diliyorum.



Bu konuda ki çabalar, diplomatik yolla sessiz ve derinden devam ediyor. Çünkü onların elindeki bu vatandaşlarımızI zarar vermeden kurtarmak durumundayız. Bekleyip göreceğiz. 90’lı yıllarda Irak’a girdiler şimdi de havadan bombalıyorlar ne sonuç çıkacak? Buradan olumlu bir sonuç beklemiyorum açıkçası” dedi.