Rehine yakını: Birileri 49 kişinin hesabı vermeli, bu iş burada bitmedi

IŞİD’in Türkiye’nin Musul Konsolosluğu’ndan kaçırdığı 49 kişi, 101 gün sonra serbest bırakıldı. Kurtarılanlar arasında kız kardeşi Nermin Taşdelen Yıldız, eniştesi Hakan Yıldız ve 1 yaşındaki çocukları Kuzey Deniz Yıldız bulunan Muammer Taşdelen, “Rehinelerin gelmesine sevindiklerini ancak bu işin burada kapanmayacağını” dile getirdi.

CHA'da yer alan habere göre Taşdelen "Rehinelerin gelmesi gerçekten çok güzel. Bizi sevindirdi ama bu iş burada kapanmadı. Her şeyden önce bunun hesabını birileri vermeli. O 49 kişi orada niye terk edildi? Niye rehin bırakıldı? Onun hesabı daha verilmedi. Kimse bunun açıklamasını yapmadı" ifadelerini kullandı. Taşdelen şöyle devam etti:

"Orada tehdit varken 49 kişinin orada tahliye edilmeden bırakılması zaten başlı başına bir hataydı. Birileri bunun üzerine zafer çığlığı atmasın. Biz her şeyden önce gerçekten seviniyoruz. En azından 100 günün sonunda söyleyebiliyoruz ama dediğim gibi Türkiye'de gerçekten tuhaf bir durum var. İnsanlar şunu bilmeli, bugün IŞİD'e bir terör örgütü diyemeyen bir Başbakan, herhalde bir şeyleri düşünüyordur diye düşünüyorum."

Yetkililer sadece sağlık durumları iyi dedi

İstanbul ya da Çorlu'da yakınlarını karşılayacağını belirten Muammer Taşdelen, kardeşini ilk defa televizyonda uçağa bindirilirken gördüğünü söyledi. Taşdelen, sözlerini şöyle tamamladı;

"Yetkililer sadece sağlık durumları iyi dedi, öylesine işte bize teselli verdiler. Verdikleri teselliyle bugünlere geldik. Geldik de bu 100 gün içinde yaşadıklarımızı bir biz biliyoruz, bir de Allah. Televizyonlarda gördüm bugün uçağa bindirilirken, iyi görünüyorlardı. Hele bir kucaklaşalım, koklaşalım, sarılalım. Ondan sonra sağlık durumlarını da anlayacağız zaten. Kucaklaşmadan koklaşmadan hiçbir şey bilmiyorum. Çok özledim, 100 gün oldu. Gerçekten çok özledim. Kokularını özledim. Nefeslerini özledim. Seslerini özledim."