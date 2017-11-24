Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen \'Tramvay Kaçırma Olaylarına Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı\' gerçeğini aratmadı.

İl Emniyeti Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nün düzenlediği tatbikat nefes kesti. Tekkeköy ilçesinde bulunan \'Yeni 19 Mayıs Stadyumu\' tramvay durağında gerçekleşen tatbikata, 100 personel ve sağlık ekipleri katıldı. Tramvaydaki yolcuların rehin alınmasının canlandırıldığı tatbikatta, ilk olarak müzakereci polis, şüpheliyi eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. Bu sırada, şüpheli, rehinelerden birini tramvay dışına attı. Bir rehinenin tabancayla vurularak yaralanması üzerine, özel harekât polisleri tramvaya operasyon düzenledi. Şüphelileri etkisiz hale getirip, plastik kelepçe takan polisler rehineleri de kurtardı. Ardından tramvayda arama yapan polisler şüpheli çanta buldu. Şüpheli çantayı kontrol eden bomba imha uzmanı, çantayı tramvay dışına çıkardıktan sonra fünye ile patlattı. Patlamanın ardından tatbikat sona erdi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz yaptığı açıklamada, bu tarz olaylara müdahale için 7 gün 24 saat hazır olduklarını belirterek, görevini başarıyla tamamlayan personeline teşekkür etti.



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