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Dünya

REHİN TUTULAN 252 KİŞİDEN HABER YOK BOGOTA (A.A)

04 Ağustos 2011 12:50

-REHİN TUTULAN 252 KİŞİDEN HABER YOK BOGOTA (A.A) - 04.08.2011 - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) elinde rehin tutulan 252 kişinin akıbetinin bilinmediği bildirildi. Kolombiya Savunma Bakanı Rodrigo Rivera, FARC ve ELN'nin bu rehinelerin durumu hakkında bilgi vermeleri gerektiğini belirterek, bu sayının daha da fazla olabileceğini kaydetti. Bu rehinelerden 154'ünün FARC, 98'inin ELN'nin elinde rehin olduğu açıklandı. Bakan ayrıca, FARC'ın "siyasi mahkum" olarak kabul ettiği ve tutuklu bulunan kendi gerillalarıyla takas etmeyi planladığı 18 asker ve polisi rehin tuttuğunu, bu kişilerden bazılarının 14 yıldan bu yana örgütün elinde olduğunu söyledi.

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