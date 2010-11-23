-REHBERLİK YASAYLA MESLEK STATÜSÜNE KAVUŞACAK TBMM (A.A) - 23.11.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, turizm rehberliğini meslek statüsüne kavuşturan ve niteliklerini yükselten yasa tasarısının Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını bildirdi. Günay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2011 yılı bütçesini sundu. ''Turizm'' ve ''kültür'' olgularının birbirini desteklediğini ve iç içe olduğunu belirten Günay, turizmin toplumları, devletleri birbirleriyle tanıştıran aynı zamanda barışa, uzlaşmaya ve diyaloğa hizmet eden bir alan olduğunu söyledi. ''Bu topraklarda hangi dönemde ortaya çıkarsa çıksın, ne varsa hepsi bizimdir. Bir tek rengi, bir tek varlığı, soldurmadan geleceğe taşımaya çalışıyoruz'' diyen Günay, Bakanlığın kültür alanında, koruma, planlama, kazı-arama, restorasyon, bakım, onarım, teşhir ve yayın çalışmaları yaptığını anlattı. Bakanlığa bağlı 189 müze ve 130 düzenlenmiş ören yeri bulunduğunu belirten Günay, bu yıl Kırşehir-Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nin inşaatının tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. Gaziantep Zeugma Müzesi'nin açılışının, gelecek yıl yapılmasının planlandığını belirten Günay, bu müzenin açılışıyla birlikte Türkiye'nin dünya ölçeğinde en fazla mozaik sergilenen ülke konumuna geleceğini ifade etti. Günay, çocukların müze bilincini geliştirmek amacıyla ''Çocuk Müze Odaları ve Çocuk Dostu Müze Projesi'' çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Özel müzelerin açılmasını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Günay, bu nedenle özel müzelerin açılışında son yıllarda artış yaşandığını bildirdi. Günay, kazı ve araştırma çalışmalarına, 2003 yılında 1 milyon 668 bin 154 lira kaynak aktarılırken, bu rakamın 2010 yılında 24 milyon 906 bin 335 lira seviyesine yükseltildiğini belirtti. Bakan Günay, 2010 Ekim ayı itibarıyla bakım, onarım, restorasyon gibi uygulama işlerine 40 milyon 45 bin 847 lira, proje işlerine 10 milyon 299 bin lira ödenek aktarıldığını ifade ederek, 'Ülkemizde kültür turizmine ilgili artırmaya çalışıyoruz'' dedi. ''Müzekart'' uygulaması hakkında bilgi veren Günay, bu uygulama ile 2 milyona yakın vatandaşın 300'ü aşkın müze ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırlama olmadan ziyaret etme imkanı tanındığını anlattı. -KAÇAK KAZILAR- Kaçak kazılar yapıldığını ve yasadışı yollardan yurtdışına tarihi eser kaçırıldığını hatırlatan Günay, ''Bu yıl Ekim ayı itibarıyla 42'si Almanya, 2'si İngiltere'den olmak üzere 44 eserin ülkeye iadesi sağlandı'' açıklamasında bulundu. Günay, ayrıca, Sırbistan'da ele geçirilen bin 864 sikke ve arkeolojik eserin de geri alınacağını söyledi. Günay, bu yıl 32 uzun metrajlı filme yapım, 7 uzun metrajlı filme ise yapım sonrası destek olmak üzere toplam 39 filme 9 milyon 351 bin lira kaynak aktarıldığını anlattı. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinin genişletileceğini belirten Günay, yazma eserlerin tamamının dijital ortama aktarıldığını ifade etti. Günay, 2011 yılı sonuna kadar 5 yazma eser kütüphanesini hizmete açmayı planladıklarını belirterek, ''İstanbul'da bir Ahmet Hamdi Tanpınar, Ankara'da Akif, Adana'da Yaşar Kemal ismiyle yazma eserler kütüphaneleri açmayı planlıyoruz'' diye konuştu. Fikri hak ihlalleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirici çalışmalar yaptıklarını da anlatan Günay, eserlere bandrol verilmesi uygulamasının meslek birlikleri aracılığıyla gerçekleştirilmesine yönelik hazırlanan yönetmeliğin, 1 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. -SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI- UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Günay, şöyle devam etti: ''Kültürel miras konusunda güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Daha çok yeni bir haber. Nairobi'de bir toplantı vardı ve bu toplantıda bizim dosyalarımız da başka ülkelerin dosyaları da somut olmayan kültürel miras listesine kabul edildi. 3 dosyamız kabul edildi. Geçen yılki toplantıda Mevlevi sema törenlerimiz kabul edilmişti listeye. Bu yıl semah kabul edildi. Böylece sema ve semah ritüellerinin ikisi de UNESCO tarafından Türkiye'nin somut olmayan kültür mirası listesine dahil etmiş olduk. Bizim 'yaren sohbetleri' dediğimiz Anadolu'daki geleneksel halk sohbetlerini de kabul ettirdik bu yıl. Bir de Kırkpınar Yağlı Güreşleri listeye kabul edildi.'' Bu yıl içerisinde 18 turizm işbirliği anlaşması, kültür işbirliği anlaşması, kültürel değişim programı, mutabakat zaptı ve protokol imzalandığını belirten Günay, Yunus Emre Vakfı bünyesinde, Yunus Emre Araştırma Enstitüsünün oluşumunun da tamamlandığını ifade etti. Saraybosna, Tiran, Astana, Üsküp ve Kahire'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açıldığını belirten Günay, bu merkezlerin gelecek dönemde Almanya, Fransa, Belçika ve Rusya'da açılmasının planlandığını söyledi. -REHBERLERLE İLGİLİ YASA TASARISI- Rehberlerin turizm alanında çok önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Günay, ''Rehberler, şu ana kadar meslek sınıflandırılması yapılmamış bir grupta bulunuyordu. Kimisi esnaf odalarına kimisi kendi aralarında kurulan başka odalara üyeydi. Bakanlar Kurulu'na, rehberliği meslek statüsüne kavuşturan ve niteliklerini yükselten bir çalışmayı sunduk. Çalışma şu anda imzaya açıldı. Sanıyorum, 2010-2011 yasama dönemi içinde TBMM'den bu yasa geçmiş olacak'' diye konuştu. Günay, konaklama, yeme-içme, eğlence ve deniz turizmi alanında faaliyet gösteren turizmcilerin, meslek birliği ve örgütlü bir yapıya kavuşmaları amacıyla, Meslek Birlikleri Yasası Tasarısı'nın hazırlanarak, Başbakanlığa sunulduğunu anlattı. Bakanlığın bünyesinde bulunan, sanat topluluklarının turne sayılarını artırmaya çalıştıklarını anlatan Günay, sanat yoluyla halkın toplam yaşam kalitesinin yukarıya çekilmesine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Köy konserlerinin de büyük ilgi gördüğünü belirten Günay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne son olarak Selimiye Camisini önerdiklerini, gelecek yıl ise Alanya tersaneleri ve kalesi ile Efes antik kentinin listeye girmesine çalışacaklarını anlattı. -''TÜRKİYE'DE TATİL YAPANLAR MEMNUN OLDU''- Kurban Bayramı tatiline yönelik turizm destinasyonlarına da değinen Günay, ''tatilde ülke dışına gidenlerin önemli bir kısmının buruk döndüğüne'' dikkati çekti. Türkiye'de tatil yapanlar ya da dışarıdan gelenlerin ise son derece memnun kaldığını anlatan Günay, ''Son derece memnun döndüler bizim tesislerimizi kullananlar. Trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi. Dünya turizm otoriteleri tarafından hazırlanan, nitelikli konaklama tesisi sıralamasında, Türkiye'den ilk 100'e her yıl en az 20 tesisin girdiğini anımsatan Günay, bu sayının 40'a çıktığının da olduğunu söyledi.