-REHBERLERİN EYLEMİNİ VALİ BİTİRDİ ANTALYA (A.A) - 08.07.2011 - Antalya'da 30 Haziran'da Antalya Rehberler Odası tarafından başlatılan tura çıkmama eylemi Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ın devreye girmesiyle ve şartlı olarak sona erdi. Antalya Rehber Odası Başkanı Hasan Uysal, acentelerin şartların iyileştirmemesi halinde eylemi Türkiye çapında yaygınlaştırarak tekrar başlatacaklarını bildirdi. Antalya Rehberler Odası Başkanı Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da 30 Haziran'da başlattıkları rehberlerin tura çıkmama eyleminin bugüne kadar devam ettiğini, eylemde planlanan turların yüzde 90'ının iptal edildiğini bildirdi. Uysal, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ın devreye girmesi üzerine turizme zarar vermemesi için eylemi şartlı sonlandırdıklarını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rehberler için belirlenen günlük 225 lirayı acentelerin ödemediğini, maaşların çok düşük olduğunu, sigorta yapılmadığını, fazla mesai ödenmediğini, bunların sonucunda da çok sayıda, çoğu yabancı olmak üzere çalışma izni bile olmayan kaçak rehberin çalıştırıldığını öne süren Uysal, şöyle konuştu: ''Özellikle kaçak rehberler turizme büyük zarar veriyor. Bizim tarihimiz, kültürümüzle ilgili bilgisi olmayan yabancı rehberler bizi yabancı turiste nasıl tanıtabilir. Biz tüm bu gelişmeler üzerine 30 Haziran'da tura çıkmama eylemi başlatmıştık. Bugün ise valimizin talebi ve taahhüdü doğrultusunda eylemi sonlandırdık'' dedi. Turist rehberliği yasa tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde, komisyonda olduğunu belirten Uysal, ''Biz bu tasarının yasalaşmasını bekliyoruz. Bizim birçok sorunumuzu çözecek bir yasa bu'' dedi. Türkiye'deki 14 bin rehberin 2 binden fazlasının Antalya'da olduğunu kaydeden Uysal, şunları söyledi: ''Meslek örgütü olarak üyelerimizin haklarını korumakla mükellefiz. Bugün itibariyle Valimizin ricası üzerine eylemi bitirdik Sayın Valimiz (Acentelerle görüşmelerinizi yapın. Acenteler koşulları iyileştirme sözü verdi. Onları değerlendirin) dedi. Bunun üzerine eylemi bitirdik. Bakanlık denetimlerinin sıkılaştırılacağı ve Bakanlık tarafından asgari bir maaş belirlenmesi için, valiliğimizin girişimlerinin sürdürüleceği sözünü de almış bulunuyoruz. Ayrıca kaçak rehberlerin önlenmesi için denetimlerin arttırılacağı ifade edilmiştir. Şartların iyileşmesini bekliyoruz, iyileşmezse eylemimizi, Türkiye genelini kapsayacak şekilde yeniden başlatacağız.''