Rehabilitasyon kliniğine yatacak

T24- Harabeye çevirdiği otel odasında çıplak ve sarhoş bir şekilde bulunduğu iddia edilen "Two and a Half Men" dizisinin başrol oyuncusu Charlie Sheen çareyi rehabilitasyona gitmekte buldu.



Charlie Sheen’in bir otel odasında sarhoş ve çıplak bir halde bulunduğu, psikiyatrik değerlendirmeye alındığı ve rehabilitasyona gideceği iddia edildi.





İddiaya göre aktör otel odasında bir fahişeyle beraber olduktan sonra alkolün etkisi altında öfke nöbeti geçirerek odayı harap etmiş.





Sheen’in odasında masaların ve sandalyelerin etrafa atıldığı ve bir avizenin zarar gördüğü söyleniyor.





Sheen’in eski eşi aktris Denise Richards kızları altı yaşındaki Sam ve beş yaşındaki Lola ile beraber otelin ayrı bir odasında kalıyordu.



Sheen son skandalın patlak vermesinden yalnızca birkaç saat önce eski eşi ve iki kızıyla beraber Doğal Tarih Müzesi’ni gezdi.





Aktörün basın sözcüsü ise Sheen’in yasa dışı bir hareket yapmadığı konusunda ısrar etti.



