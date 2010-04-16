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Yaşam

Reha Muhtar'ın yalısından arabası çalındı

Muhtar’ın evinden arabasının anahtarını çalan hırsızlar, kapının önünde duran Mercedes marka aracı çaldı.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Muhtar’ın evinden arabasının anahtarını çalan hırsızlar, kapının önünde duran Mercedes marka aracı çaldı.

Baltalimanı Caddesi üzerindeki Muhtar’ın evine dün sabah giren hırsızlar, Mercedes marka aracının anahtarını aldı. Hırsızlar, daha sonra kapının önündeki aracı da çalarak kaçtı. Sabah uyanan gazeteci Reha Muhtar, otomobilini göremeyince polise başvurdu. Hırsızlık Büro Amirliği ve ilçe ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, eve pencereden girildiği belirledi. Reha Muhtar, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi’ne giderek ifade verdi. Muhtar’ın 4 yıl önce evine giren hırsızlar, para ve kredi kartları ile 2 cep telefonu çalmıştı. Bir yıl sonra hırsızlar Muhtar’ın otomobilinin arka sağ camını kırmış, dizüstü bilgisayarını çalmışlardı.

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