Reha Muhtar'ın velayet davasında Nilüfer tanık oldu

Gazeteci Reha Muhtar ve eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un, ikizlerinin velayeti için açılan davada, Muhtar'ın eski eşi Nilüfer ve manevi kızları Ayşe Nazlı tanık olarak dinlendi.

Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur ile 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmıştı. Hürriyet'in haberine göre, protokol gereği ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz'ın velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalmasında anlaşılmıştı.

Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında Şarkıcı Nilüfer ve manevi kızları Ayşe Nazlı tanık olarak dinlendi.

İlk olarak Ayşe Nazlı salona alınırken, Nilüfer sıranın kendisine gelmesini duruşma salonundan uzak bir yerde bekledi.

Gizli oturum yapılan duruşmada Nilüfer ve Ayşe Nazlı Reha Muhtar'ın tanıklığını yaptı.