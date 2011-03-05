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Reha Muhtar, 'Deniz'e rol vermeyin' mi dedi?

'Adını Feriha Koydum' adlı dizide rol alan Deniz Uğur'un avukatından şok iddia...

05 Mart 2011 02:00

T24 - Avukat Ersan Taştekin; Reha Muhtar'ın, eski sevgilisini dizinin kadrosundan çıkartmak için yapımcıya telefon açtığını öne sürdü. 


Reha Muhtar'a şok suçlama... Muhtar'la Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlı çocuklarının velayeti için mahkemelik olan Deniz Uğur'un avukatı Ersan Taştekin ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Taştekin, Deniz Uğur'un Reha Muhtar tarafından işinden edilmek istediğini söyledi. Avukatın iddiasına göre Muhtar, Uğur'un 'Adını Feriha Koydum' adlı dizinin kadrosundan çıkarılmasını istedi. Avukat Taştekin, 'Reha Bey, Deniz Hanım'ın diziden çıkarılması için yapım şirketine telefon açarak ricada bulunmuş. Fakat ricası işe yaramadı. Bu kadıncağız işsiz kalınca çok mu mutlu olacak!' diye konuştu.  

İddiaları yalanlamayan fakat konu hakkında görüş bildirmekten kaçınan Deniz Uğur ise 'İşleyen demir ışıldar ve gücüm yettiği sürece çalışacağım pes etmeye niyetim yok' diye konuştu.



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