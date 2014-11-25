Reha Çamuroğlu: Munzur Üniversitesi teklifini AKP reddetmişti

Eski AKP Milletvekili Reha Çamuroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Tunceli ziyaretini ve 'Munzur Üniversitesi, Dersim Müzesi' açıklamalarını değerlendirdi. Tunceli Üniversitesi'nin isminin Munzur Üniversitesi olması için Kamer Genç'in teklifte bulunduğunu, ancak AKP oyları ile bu teklifin reddedildiğini hatırlatan Çamuroğlu, "Tunceli'de sergilenen kucaklaşma sahneleri ihsan gibi ortaya kondu. Orada kucaklaşırken, dışarda insanlar coplara, biber gazlarına maruz kalıyordu" dedi.

Cihan Haber Ajansı'na konuşan Çamuroğlu, Alevi açılımının hayal kırıklığı ile sonuçlandığını dile getirerek"Alevilerin neler istedikleri, talepleri, sıkıntıları belli. Sayın Başbakan'ın niyetini tartışmak istemiyorum. Niyeti iyi olabilir. Ama bu mesele niyetlerle ölçülebilecek bir mesele değil, sonuçlarla ölçülebilir. Büyük beklentiler yaratıp, Alevilere cafcaflı, hamasi sözler söyleyip, hiçbir taleplerine cevap vermemek daha büyük hayal kırıklıkları yaratıyor. Birbirlerine daha da yabancılaşmaları ile sonuçlanıyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Tunceli Üniversitesi kurulurken Munzur isminin teklif edildiğine dikkat çeken Çamuroğlu, "Tunceli Üniversitesi'nin adı Munzur Üniversitesi olacak. Üniversite kurulurken ben o sırada milletvekili idim. Kamer Genç Bey böyle bir öneri getirdi idi. Ve bu AK Parti'nin oyları ile reddedildi. Dersim Müzesi açılsın. Dersim Müzesi diye bir şey talep etmedi Aleviler." şeklinde konuştu.

'Dersimliler ile Alevileri birbirinden uzaklaştırma çabası'

Alevilerin taleplerinin karşılanmadığını ancak sürekli 'Dersim' vurgusu yapıldığını anlatan Çamuroğlu, yaşadığı bir kaygıyı da şöyle dile getirdi: "Başka bir olay görüyorum ki o beni çok rahatsız ediyor: Dersimliler ile Alevileri bir birinden uzaklaştırma çabası. Dersimliler ile Dersimli olmayan Alevileri birbirine yabancılaştırmak gibi bir tarz var. Dersim olaylarından kalkılarak 'Alevilere böyle yapıldı şöyle yapıldı…' Dersim Aleviler için çok önemlidir ama Dersim'i Alevilik için birinci kıstas, birinci kriter gibi bir noktaya koymak, yani Munzur Üniversitesi adı, Alevilerin genel taleplerinden daha önemli değil. Alevilere Munzur Üniversitesi adı ile lütufta bulunuluyor. Böyle bir açılım, böyle bir eşit vatandaşlık olmaz. 'Sürekli biz veriyoruz' kibri içinde yaklaşılıyor Alevilere."

'Bu işler, seçimler yaklaşırken oluyor'

Başbakan'ın Tunceli'deki konuşmasının ve vaatlerinin seçim yatırımı olduğunu söyleyen Çamuroğlu, "Bu işler seçimler yaklaşırken oluyor hep. AK Parti kendini sıkışıyor hissettiğinde, zor durumda hissettiğinde oluyor bu işler. AK Parti çok güçlü zamanlarında tek bir parmak hamlesi ile çözebilirdi bu işleri. Diyanet İşleri Başkanlığı bile, o zamanki Başbakan'a sunduğu raporda 'Cemevleri ibadethane kabul edilemez' falan da demedi. Bu işin siyasi bir mesele olduğunu söyleyip siyasi iktidara bıraktı bu meselenin hallini. Maalesef dağ fare doğurdu." açıklamasında bulundu.

Davutoğlu'nun Alevi kanaat önderleri ile sorunları konuşacağı yönündeki söylemini de değerlendiren Çamuroğlu, "Alevi kanaat önderleri ile neyi konuşacaklar? Kaç senedir konuşuyorlar. Bir 20-30 sene daha mı konuşacaklar yani?" dedi.